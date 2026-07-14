Συνέχεια στις διαδικασίες ένταξης τους στην ΕΕ έδωσαν σήμερα Ουκρανία, Μολδαβία, Αλβανία και Μαυροβούνιο, κατά τη διάρκεια διασκέψεων προσχώρησης που έγιναν στο περιθώριο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων.

Στόχος ήταν να παρουσιαστεί επίσημα η πρόοδος που έχουν σημειώσει οι χώρες αυτές στην πορεία τους προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγκρίθηκε επίσημα το άνοιγμα του Κεφαλαίου 6.

Το Κεφάλαιο 6 αφορά τις εξωτερικές σχέσεις και θεωρείται ένας από τους βασικούς τομείς των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ. Μέχρι σήμερα, η Ουκρανία έχει ανοίξει μόνο ένα ακόμη διαπραγματευτικό κεφάλαιο, το οποίο επικεντρώνεται στις θεμελιώδεις αρχές, συμπεριλαμβανομένου του κράτους δικαίου.

Την ίδια ημέρα άνοιξε επίσης το Κεφάλαιο 6 και για τη Μολδαβία, καθώς οι ενταξιακές πορείες των δύο χωρών προς την ΕΕ εξελίσσονται παράλληλα.

Παράλληλα, αρκετά διαπραγματευτικά κεφάλαια -οι επιμέρους τομείς διαπραγμάτευσης που εντάσσονται στα clusters- πρόκειται να κλείσουν προσωρινά για τις πρωτοπόρες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, την Αλβανία και το Μαυροβούνιο, κατά τη διάρκεια αυτού που αξιωματούχοι της ΕΕ χαρακτήρισαν ως «Σούπερ Τρίτη» της διεύρυνσης.

Η Ουκρανία και η Μολδαβία υπέβαλαν αίτηση ένταξης στην ΕΕ μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία το 2022, επιδιώκοντας να ενισχύσουν την ασφάλεια και την άμυνά τους απέναντι στη Ρωσία.

Το άνοιγμα επιπλέον διαπραγματευτικών κεφαλαίων για την Ουκρανία σηματοδοτεί το τέλος ενός διετούς πολιτικού αδιεξόδου, το οποίο οφειλόταν στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν. Ο Όρμπαν είχε επανειλημμένα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα βέτο της Ουγγαρίας στο Συμβούλιο για να εμποδίσει την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός είχε μπλοκάρει την ενταξιακή πορεία του Κιέβου λόγω διαφωνίας σχετικά με τη μεταχείριση της ουγγρικής μειονότητας στη δυτική Ουκρανία.

Ωστόσο, το Μαυροβούνιο παραμένει ο πρωτοπόρος της ενταξιακής διαδικασίας, καθώς ο συνολικός αριθμός των προσωρινά κλεισμένων διαπραγματευτικών κεφαλαίων ανέρχεται πλέον στα 18. Πλέον, θα εναπόκειται στην ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για τα υπόλοιπα 15 κεφάλαια.

Για την Αλβανία, η σημερινή ημέρα ήταν ιστορική, καθώς κατάφερε να ολοκληρώσει προσωρινά τα τρία πρώτα διαπραγματευτικά κεφάλαια της ενταξιακής της πορείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι και οι δύο χώρες είναι τεχνικά έτοιμες να ανοίξουν όλα τα διαπραγματευτικά clusters, αφήνοντας πλέον τα επόμενα βήματα στα χέρια των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.