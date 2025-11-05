Δεμένα είναι τα χέρια του Τμήματος Φορολογίας, καθώς δεν μπορεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά των αποφάσεων του Εφοριακού Συμβουλίου, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα το κράτος δυνητικά να χάνει πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Χαρακτηριστική είναι και πρόσφατη απόφαση του Εφοριακού Συμβουλίου, με την οποία ακυρώθηκε απόφαση που είχε λάβει τον Απρίλιο του 2024 ο Έφορος Φορολογίας, επιβάλλοντας φόρους περίπου €3 εκατ. σε συγκεκριμένο φορολογούμενο.

Σημειώνεται πως στο συγκεκριμένο ποσό περιλαμβάνονταν φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, τόκοι και επιβαρύνσεις. Αρχικά, ο Έφορος Φορολογίας στην απόφασή του έκρινε πως η πράξη αγοραπωλησίας 20% μετοχών από συγκεκριμένη εταιρεία ήταν εικονική/μη γνήσια, βάσει του νόμου περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως.

Επίσης, έκρινε πως το ποσό των €4.5 εκατ. που έλαβε ο φορολογούμενος, ο οποίος προσέφυγε στο Εφοριακό Συμβούλιο, δεν αποτελεί γνήσιο προϊόν διάθεσης μετοχών αλλά αντιπροσωπεύει την αμοιβή του για την παροχή υπηρεσιών προς τις εταιρείες συγκεκριμένου προσώπου.

Το Εφοριακό Συμβούλιο έκρινε πως πρόκειται για γνήσια εμπορική συναλλαγή και ότι το συμπέρασμα του Τμήματος Φορολογίας για εικονική παροχή υπηρεσιών δεν στοιχειοθετείται. Να σημειωθεί πως το Τμήμα Φορολογίας διαφώνησε με την απόφαση του Εφοριακού Συμβούλιου, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να εφεσιβάλει την απόφαση.

Δημιουργείται προηγούμενο

Όπως ανέφερε και πριν από μερικές ημέρες στη Βουλή ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, η μη παραχώρηση δυνατότητας στο Τμήμα Φορολογίας να προσβάλλει τις αποφάσεις του Εφοριακού Συμβουλίου ενώπιον της Δικαιοσύνης είναι εις βάρος της Δημοκρατίας, καθώς αυτή δυνητικά χάνει φορολογίες εκατομμυρίων, σε περίπτωση που το δικαστήριο θα δικαιώσει το Τμήμα Φορολογίας. Επίσης, είπε πως οι αποφάσεις του Συμβουλίου, ειδικά για υποθέσεις ΦΠΑ, δημιουργούν προηγούμενο και τετελεσμένα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι αρμοδιότητες του Εφοριακού

Το Εφοριακό Συμβούλιο είναι ιεραρχικά ανώτερο όργανο και λειτουργεί ως οιονεί δικαστήριο. Πρόκειται για ανεξάρτητο συλλογικό όργανο, το οποίο εξετάζει τις ιεραρχικές προσφυγές εναντίον των αποφάσεων του Εφόρου Φορολογίας, όταν κάποιος φορολογούμενος θεωρεί πως δεν είναι ορθή η απόφαση του αρμόδιου τμήματος και ότι έχει αδικηθεί από την φορολογία που του επιβλήθηκε.

Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να υπάρξει συμφωνία μεταξύ του φορολογούμενου και του Εφόρου, τότε ο πρώτος μπορεί να προσφύγει στο Εφοριακό Συμβούλιο. Πριν τη λειτουργία του Συμβουλίου, οι φορολογούμενοι μπορούσαν να προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της απόφασης του Εφόρου Φορολογίας, το οποίο, ωστόσο, δεν είχε τη δικαιοδοσία να εξετάζει την ουσία της υπόθεσης.

Όταν ένας φορολογούμενος προσφεύγει στο Εφοριακό Συμβούλιο αυτό εξετάζει την ουσία της απόφασης του Τμήματος Φορολογίας. Ταυτόχρονα, μπορεί όχι μόνο να ακυρώσει την απόφαση ή να την επικυρώσει, όπως το Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά πρόσθετα μπορεί να την τροποποιήσει ή να εκδώσει το ίδιο νέα απόφαση, σε αντικατάσταση της απόφασης του Εφόρου ή να αναπέμψει την υπόθεση στον Έφορο με οδηγία να προβεί αυτός σε συγκεκριμένη ενέργεια.

Τι ζητά ο Έφορος

Λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει στη Βουλή ο Έφορος Φορολογίας, θα ήταν η λειτουργία Ειδικού Δικαστηρίου, το οποίο θα εξειδικεύεται σε υποθέσεις φορολογικών διαφορών. Όπως είχε υποστηρίξει, οι δικαστές που θα στελεχώνουν το δικαστήριο φορολογικών διαφορών θα εκδικάζουν μόνο φορολογικές υποθέσεις.

Με τη λειτουργία του συγκεκριμένου δικαστηρίου, σύμφωνα με τον Έφορο Φορολογίας, το κράτος θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία να εισπράξει τις φορολογίες που επιβάλλονται, καθώς το αρμόδιο τμήμα θα μπορεί να εφεσιβάλει τις αποφάσεις του Εφοριακού Συμβούλιου.

Μάλιστα, είχε υποστηρίξει ότι το φορολογικό δικαστήριο μπορεί να δημιουργηθεί στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία πιθανό να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή αρχίζει στη Βουλή η συζήτηση του σχετικού νομοθετικού πακέτου.