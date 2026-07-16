Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε δύο διαμερίσματα διώροφου συγκροτήματος στον Πρωταρά, στην επαρχία Αμμοχώστου, με τους ενοίκους να απομακρύνονται από το κτήριο με τη βοήθεια γείτονα και μελών των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η κλήση προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία λήφθηκε στις 14:30. Η φωτιά εκδηλώθηκε στη βεράντα διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου και επεκτάθηκε σε διαμέρισμα του ισογείου.

Οι ένοικοι του διαμερίσματος στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκονταν στο εσωτερικό του. Γείτονας εισήλθε από την κύρια είσοδο και τους βοήθησε να εξέλθουν σε ανοικτό χώρο.

Οι ένοικοι εξετάστηκαν επί τόπου από πλήρωμα ασθενοφόρου που έφθασε στη σκηνή.

Παράλληλα, ένοικος γειτονικού διαμερίσματος, ο οποίος είναι παραπληγικός, απομακρύνθηκε από το κτήριο με τη βοήθεια μέλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και μέλους της Αστυνομίας, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών οχημάτων.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, μία τηλεσκοπική υδραυλική πλατφόρμα και όχημα μεταφοράς αναπνευστικών συσκευών.