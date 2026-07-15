Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη, όπου κάτω από δύσκολες συνθήκες πραγματοποιείται επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου, με το κύριο μέτωπο να μαίνεται πάνω από τον οικισμό.

Στις 13:45 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 για την ευρύτερη περιοχή του Μελιδοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης, ενώ στις 15:55 εκδόθηκε νέο μήνυμα προληπτικής απομάκρυνσης από τις περιοχές Μελιδοχώρι και Βοριάς προς Χαράκι και Δαμάνια.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω, από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου, και το σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ήδη 3 ελικόπτερα.

Επιπλέον, οι εναέριες δυνάμεις ενισχύονται ακόμη με 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Δήμων Αρχανών – Αστερουσίων, Γόρτυνας και Ηρακλείου Κρήτης.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που αλλάζουν διαρκώς την κατεύθυνση της φωτιάς, δημιουργώντας νέες εστίες σε μεγάλη απόσταση από το αρχικό σημείο εκδήλωσής της και δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι φλόγες κινούνται μέσα σε χαράδρα, γεγονός που δυσκολεύει την προσέγγιση και την επέμβαση των επίγειων δυνάμεων.

Ορισμένες εγκαταστάσεις στην περιοχή κινδύνευσαν από την φωτιά, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, σώθηκαν την τελευταία στιγμή χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Την ίδια ώρα η επιχείρηση από αέρος συνεχίζεται, αν και σύμφωνα με το neakriti.gr οι ισχυροί άνεμοι μέσα στη χαράδρα δυσχεραίνουν τις πτήσεις και τις ρίψεις. Τα ελικόπτερα πραγματοποιούν διαδοχικούς ανεφοδιασμούς από γειτονική δεξαμενή και επιχειρούν συνεχώς πάνω από το μέτωπο, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τη δυναμική της πυρκαγιάς.

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ημέρα ιδιαίτερα αυξημένου κινδύνου, καθώς όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, η οποία αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Κρήτη βρίσκεται στο «πορτοκαλί», με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια.

Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αποφεύγονται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση δισκοπρίονων, συσκευών συγκόλλησης και άλλων μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που πολίτες αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας στο 199.

Οι Αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, ενώ οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι ισχύουσες συνθήκες ευνοούν τη γρήγορη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.



Δείτε φωτογραφίες από την φωτιά

protothema.gr