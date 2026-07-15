Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε καλαμιώνα, κοντά στην κοινότητα Πόλη Χρυσοχούς, στην επαρχία Πάφου.

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Πόλης Χρυσοχούς και τους αγροτικούς σταθμούς Στρουμπιού και Πέγειας. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης πέντε στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος Δασών, καθώς και προωθητής γαιών.Για την κατάσβεση έγιναν προκαταρκτικές ρίψεις από δύο αεροσκάφη πυρόσβεσης, ενώ δύο ελικόπτερα συνέχισαν τις ρίψεις για ασφάλιση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η καμένη έκταση υπολογίζεται περίπου στα οκτώ δεκάρια, κυρίως σε κοίτη ποταμού.

Από την άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης προστατεύθηκαν παρακείμενες κατοικίες και περιβόλι.Το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς έχει εντοπιστεί και τα αίτια θα διερευνηθούν σε συνεργασία με την Αστυνομία.