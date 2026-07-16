Ξέσπασε ξανά ο Αργεντίνος σπίκερ Πάμπλο Γκιράλτ που είχε γίνει viral, αυτή τη φορά με δάκρυα στα μάτια μετά το γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνεζ στο 92′, που έδωσε στην Αργεντινή την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ κόντρα στην Ισπανία. «Αυτό είναι η Αργεντινή», φώναζε συγκλονισμένος.

Πρόκειται για τον Αργεντίνο δημοσιογράφο, ο οποίος έγινε viral στην πρώτη από τις μεγάλες ανατροπές της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026, αυτήν κόντρα στην Αίγυπτο που έληξε με νίκη 3-2 για την αρμάδα του Μέσι.

Αυτή τη φορά το ξέσπασμα του Γκιράλτ δεν είχε τόσα «γαλλικά» αλλά πιο πολύ ήταν συγκινημένος συγκρατώντας οριακά τα δάκρυά του.

«Κοιτάξτε τι σημαίνει αυτό για την Αργεντινή. Δεν είναι απλώς ένας τίτλος. Δεν είναι απλώς ένα τρόπαιο. Είναι η χαρά ενός ολόκληρου λαού, που υπέφερε, περίμενε και τελικά κατάφερε να φτάσει στην κορυφή. Αυτές οι στιγμές δεν ξεχνιούνται ποτέ. Αυτό είναι η Αργεντινή» έλεγε ο Γκιράλτ μετά το γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνεζ.

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Φυσικά το ίδιο παθιασμένες ήταν οι περιγραφές του και στο γκολ της ισοφάρισης του Έντσο Φερνάντεζ που έβαλε «φτερά στα πόδια» στου παίχτες της Αργεντινής όσο και στο τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή της αναμέτρησης που σφράγισε την πρόκριση της ομάδας στον τελικό του Μουντιάλ, την προσεχή Κυριακή, κόντρα στην Ισπανία.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pablo Giralt (@giraltpablo)

protothema.gr