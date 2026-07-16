Εικόνες που κόβουν την ανάσα και προκάλεσαν την έναρξη έρευνας από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό καταγράφηκαν σε παραλία στη Φλόριντα, όπου ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος περνά ξυστά από τα κεφάλια των λουόμενων.

Τα δύο μαχητικά που έκαναν τη χαμηλή πτήση στην παραλία της Πενσακόλα το πρωί της Τετάρτης ανήκαν στην ομάδα αεροπορικών επιδείξεων Blue Angels του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

The sight and sound of freedom over Pensacola Beach, Florida 🇺🇸@PeteHegseth you approve? pic.twitter.com/QtxF37sUzZ July 15, 2026

Μετά τη δημοσιοποίηση των βίντεο, αξιωματούχοι της ομάδας ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση στην οποία γίνεται λόγο για «πτήση σε χαμηλό ύψος», «κατά τη διάρκεια ενός ελιγμού προσέγγισης, ένα αεροσκάφος πέταξε χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα πρότυπα, προκαλώντας αναστάτωση στην παραλία, καθώς επηρεάστηκαν καρέκλες και ομπρέλες των λουομένων».

Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WEAR η πτήση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Breakfast with the Blues».

«Έρχομαι εδώ τα τελευταία δέκα χρόνια και δεν έχω ξαναδεί ποτέ μια τέτοια διέλευση», δήλωσε μια από τις λουόμενες που είδαν τα αεροσκάφη να πετάνε σε τόσο χαμηλό ύψος. «Κυριολεκτικά πίστεψα ότι οι Blue Angels θα έπεφταν πάνω μας, αλλά ήταν απίστευτο» πρόσθεσε.

The Blue Angels are practicing for their show on Pensacola Beach this weekend. Everyone got a beach buzz. pic.twitter.com/6Xp5LjEeHa July 15, 2026

Στην ίδια ανακοίνωση της ομάδας Blue Angels τονίζεται, τέλος, ότι «η ασφάλεια της τοπικής μας κοινότητας, των θεατών και των πιλότων μας αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας. Η ηγεσία της ομάδας εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο συγκεκριμένος ελιγμός και διενεργεί ενδελεχή έλεγχο ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρησιακές δραστηριότητες συμμορφώνονται με τα αυστηρά πρότυπα ασφαλείας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA)».

protothema.gr