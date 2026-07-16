Εικόνες που κόβουν την ανάσα και προκάλεσαν την έναρξη έρευνας από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό καταγράφηκαν σε παραλία στη Φλόριντα, όπου ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος περνά ξυστά από τα κεφάλια των λουόμενων.
Τα δύο μαχητικά που έκαναν τη χαμηλή πτήση στην παραλία της Πενσακόλα το πρωί της Τετάρτης ανήκαν στην ομάδα αεροπορικών επιδείξεων Blue Angels του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.
Μετά τη δημοσιοποίηση των βίντεο, αξιωματούχοι της ομάδας ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση στην οποία γίνεται λόγο για «πτήση σε χαμηλό ύψος», «κατά τη διάρκεια ενός ελιγμού προσέγγισης, ένα αεροσκάφος πέταξε χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα πρότυπα, προκαλώντας αναστάτωση στην παραλία, καθώς επηρεάστηκαν καρέκλες και ομπρέλες των λουομένων».
Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WEAR η πτήση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Breakfast with the Blues».
«Έρχομαι εδώ τα τελευταία δέκα χρόνια και δεν έχω ξαναδεί ποτέ μια τέτοια διέλευση», δήλωσε μια από τις λουόμενες που είδαν τα αεροσκάφη να πετάνε σε τόσο χαμηλό ύψος. «Κυριολεκτικά πίστεψα ότι οι Blue Angels θα έπεφταν πάνω μας, αλλά ήταν απίστευτο» πρόσθεσε.
Στην ίδια ανακοίνωση της ομάδας Blue Angels τονίζεται, τέλος, ότι «η ασφάλεια της τοπικής μας κοινότητας, των θεατών και των πιλότων μας αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας. Η ηγεσία της ομάδας εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο συγκεκριμένος ελιγμός και διενεργεί ενδελεχή έλεγχο ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρησιακές δραστηριότητες συμμορφώνονται με τα αυστηρά πρότυπα ασφαλείας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA)».