Η συλλογή καρτών Pokémon ξεκίνησε ως χόμπι τη δεκαετία του ’90 με τους φαν να αναζητούν τους αγαπημένους τους χαρακτήρες για να τους προσθέσουν στη συλλογή τους. Σήμερα, η συλλογή καρτών Pokémon βρίσκεται στο απόγειό της. Το Pokémon TCG είναι πλέον μία από τις πιο δημοφιλείς συλλογές καρτών στον κόσμο, με δεκάδες δισεκατομμύρια κάρτες να έχουν παραχθεί και νέες σειρές να κυκλοφορούν κάθε χρόνο.

Εκατομμύρια συλλέκτες ανά το παγκόσμιο επενδύουν χρήματα, χρόνο και κόπο με στόχο να εξασφαλίσουν σπάνιες κάρτες τις οποίες μπορούν να μεταπωλήσουν στη συνέχεια σε ψηλότερη τιμή. Ενδεικτικό της όλης κατάστασης είναι το γεγονός ότι η κάρτα «Pikachu Illustrator» πωλήθηκε σε ποσό-ρεκόρ 16,4 εκατομμυρίων δολαρίων!

Η συλλέκτρια καρτών Pokémon (TCG) Εύα Μιχαηλίδου μίλησε στο philenews για το χόμπι που, όπως ανέφερε η ίδια, συνδέει τον ενήλικο με τον παιδικό της εαυτό και παρουσίασε μερικές από τις κάρτες που για την ίδια έχουν ιδιαίτερη συναισθηματική αξία.

Πότε και πώς ξεκίνησες να συλλέγεις κάρτες Pokémon;

Ξεκίνησα να μαζεύω Pokémon ξανά, πριν από δύο περίπου χρόνια. Και λέω ξανά, γιατί όταν ήμουν μικρή έπαιζα τόσο με Pokémon κάρτες, όσο και με Pokémon τάπες, αλλά όταν μετακομίσαμε στο σπίτι μας, η μαμά μου θεώρησε σωστό να τις πετάξει, χωρίς βέβαια να μου το πει. Το ανακάλυψα εγώ αργότερα. Οπόταν ο κυριότερος λόγος, για τον οποίον συλλέγω, είναι σίγουρα για να διατηρώ επαφή ανάμεσα στον ενήλικο και τον παιδικό μου εαυτό. Την μικρή Εύα.

Θυμάσαι την πρώτη σας κάρτα;

Νομίζω πως αυτό που μένει στο μυαλό κάθε συλλέκτη, είναι σίγουρα η πρώτη του κάρτα. Η κάρτα που ίσως ήταν και ο λόγος που συνέχισε. Εγώ την πρώτη μου «καλή» κάρτα, την βρήκα στο πρώτο ETB (Elite Trainer Box) που είχα πάρει ποτέ, της συλλογής Paldea Evolved.

Ήμουνα τόσο ενθουσιασμένη γιατί βρήκα την κάρτα που ήθελα. Ήταν αυτής της Trainer Iono-Ultra Rare. Μπορεί να μην είχε τρομερή οικονομική αξία, αλλά η αξία που είχε για μένα, καθώς ήταν η πρώτη μου κάρτα, ήταν χωρίς καμία αμφιβολία, ανεκτίμητη.

Πόσες κάρτες περιλαμβάνει περίπου η συλλογή σου;

Έχω άπειρες κάρτες. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν συλλέγω μόνο κάρτες αξίας ή κάρτες που όλοι κυνηγούν να πάρουν και να βρουν. Μαζεύω και τις απλές, αυτές που μου αρέσει η τέχνη τους , που θεωρώ κομμάτια σπάνια, για τα δικά μου πάντα γούστα, καλλιτέχνες συγκεκριμένους που μου κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίον εκφράζονται πάνω σε μια κάρτα κ.α. Στην δική μου περίπτωση, αυτός είναι ο Tomokazu Komiya. Αν όμως μιλάμε για κάρτες που θεωρούνται hits, αυτές είναι πάνω – κάτω 155-160 στο σύνολο μέχρι στιγμής. Ένας αριθμός που δεν μένει ποτέ σταθερός, γιατί σίγουρα προκύπτει αγορά ή trade πολύ συχνά.

Ποια είναι η πιο σπάνια ή πολύτιμη κάρτα που έχεις;

Δεν είναι μια. Ούτε δύο, αλλά τρεις οι πολύτιμες κάρτες που έχω. Για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία. Η πρώτη είναι ο Pikachu Ex , από Surging Sparks και ήταν το πρώτο μου μεγάλο hit. Άνοιξα ανυποψίαστη ένα φακελάκι, και μου πέσε με την πρώτη. Όταν το συνειδητοποίησα άρχισα να τρέμω.

Η επόμενη πολύτιμη και σπάνια κάρτα που έχω στην κατοχή μου, ήρθε στα χέρια μου από ένα ξεχασμένο φακελάκι Evolving Skies που είχα κάτω από την τηλεόραση μου, το οποίο απέκτησα από ένα trade που είχα κάνει. Και είπα πώς θα το αφήσω σφραγισμένο. Το είδα μια μέρα, και για ένα λεπτό σκέφτηκα να το ανοίξω. Το έκανα πράξη, και από μέσα βγήκε το Leafeon VMAX. Σοκ.

Και η τρίτη, είναι η απόδειξη ότι το Pokemon ενώνει κόσμους. Για αυτό και την βάζω στις πολυτιμότερες μου κάρτες. Είχα την τύχη να παρευρεθώ στο Pokémon International Championship που έλαβε μέρος στο Λονδίνο. Εκεί ήρθε να με βρει ένα φίλος που είχα γνωρίσει από τον λογαριασμό που διατηρώ στο Tik Tok. Ανταλλάξαμε φακελάκια και κάναμε pack battle. Και κάπως έτσι ήρθε στη συλλογή μου το Skarmory Illustration Rare, από το Surging Sparks.

Υπάρχει κάποια κάρτα που αναζητάτε εδώ και χρόνια;

Η αλήθεια είναι πως δεν είμαι από τους συλλέκτες που ψάχνουν κάρτες μανιωδώς και κάνουν τα πάντα για να τις αποκτήσουν. Εγώ αναζητώ όποια κάρτα με κάνει να χαμογελώ όταν την βλέπω. Αναζητώ τις κάρτες που βλέποντας τις μένω και τις κοιτώ με τις ώρες προσπαθώντας να αντλήσω κάθε στοιχείο που θέλει να μας μεταφέρει ο καλλιτέχνης. Παρόλα αυτά μια κάρτα που θα ήθελα πολύ να έχω στη συλλογή μου είναι ο Pikachu Birthday, που όσες φορές και αν την βρήκα για να την αγοράσω, οι κάτοχοι το μετάνιωναν τελευταία στιγμή.

Με ποια κριτήρια επιλέγεις ποιες κάρτες θα αποκτήσεις;

Τα κριτήρια είναι απλά. Αποκτώ κάρτες που ταιριάζουν σε ένα project με το οποίο ασχολούμαι την δεδομένη στιγμή. Π.χ. Ένα συγκεκριμένο Pokémon, δημιουργία Pokédex σε binders μαζεύοντας και τα 1025 Pokemon, κάρτες από το 1995-1998, κάρτες μόνο με trainers, απλά όμορφες κάρτες που μου αρέσουν κτλ.

Θεωρείς τις κάρτες επένδυση ή χόμπι;

Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Οι κάρτες μπορούν να γίνουν και επένδυση αλλά και χόμπι. Αλλά αν είναι επένδυση δεν μπορεί να είναι χόμπι. Και όταν είναι χόμπι δεν μπορεί να είναι επένδυση. Και τι εννοώ. Από την μια, όταν κάποιος μαζεύει και αγοράζει τεράστιες ποσότητες από προϊόντα Pokemon, προκειμένου να τα πουλήσει παρακάτω, είτε όταν βρει κάρτες τεράστιας αξίας, τις πουλάει, είτε τις κρατάει για να μεγαλώσει η αξία τους , είτε κρατάει κλειστά, σφραγισμένα προϊόντα με σκοπό όταν διπλασιαστεί η αξία τους να τα πουλήσουν και να πάρουν χρήματα, εδώ μιλάμε για επένδυση, γιατί έχουν ως σκοπό κυρίως το κέρδος. Από την άλλη όμως ένας συλλέκτης , που το κάνει καθαρά για χόμπι, βάζει σε πρώτη μοίρα την νοσταλγία και την προσωπική ευχαρίστηση. Θα αγοράσει αγαπημένες κάρτες. Θα κάνει συλλογή επειδή του αρέσει και όχι επειδή αξίζει κάποια χρήματα. Και δεν σκέφτεται σε καμία περίπτωση να τα αποχωριστεί. Στην περίπτωση τη δική μου, το Pokemon ήταν, είναι και θα είναι το αγαπημένο μου χόμπι. Ένα χόμπι που με δένει ακόμη και με την πιο απλή κάρτα, που έχει λιγότερη οικονομική αξία και από μια τσίχλα.

Ποια ήταν η πιο ακριβή αγορά που έχεις κάνει;

Μέχρι στιγμής, δεν έκανα καμία εξωφρενική αγορά κάρτας, αν θυμάμαι καλά η πιο ακριβή ήταν στα 40€. Αλλά το πιο ακριβό προϊόν που απέκτησα, είναι το Terapagos Ex Ultra-premium collection Box, το οποίο πήρα γύρω στα 250-300€.

Βλέπεις νέους ανθρώπους να μπαίνουν στο χόμπι;

Τον τελευταίο καιρό βλέπω πολύ κόσμο να μπαίνει στο χόμπι. Σίγουρα υπάρχουν και αυτοί που μπαίνουν, και σε λίγο καιρό αποχωρούν, γιατί είναι ακριβό. Καθημερινώς αυξάνονται οι τιμές. Πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να ξεφύγει και να ξοδέψει πολλά λεφτά. Για αυτό και σε όποιον μου λέει πως θέλει να ξεκινήσει, τον συμβουλεύω να έχει στόχους και σκοπό. Με κάνει όμως και πολύ χαρούμενη το γεγονός ότι βλέπω και πολλά μικρά παιδιά που ξεκινούν. Σε μια εποχή που τα περισσότερα παιδιά είναι κολλημένα σε υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablets κτλ, είναι πραγματικά συγκινητικό να τα βλέπεις να ενδιαφέρονται για κάτι έξω από αυτά, να ψάχνονται, να ερευνούν, να αναζητούν, να κοινωνικοποιούνται. Όσο πιο μεγάλη είναι η κοινότητα αυτή, τόσο πιο καλά θα κρατιέται και το χόμπι.