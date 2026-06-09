Ενενήντα oκτώ προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά των καταναλωτών εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ την εβδομάδα που άρχισε την 1η Ιουνίου και έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα Safety Gate.

Σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή δημοσιοποιεί τον σύνδεσμο: Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της ΕΕ για μη ασφαλή προϊόντα που γνωστοποιούνται στο Σύστημα Safety Gate, 09.06.2026

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται πως τα προϊόντα αυτά για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς, κατανεμήθηκαν ως ακολούθως, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή,16 προϊόντα, Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 46 προϊόντα, Τμήμα Οδικών Μεταφορών 15 προϊόντα, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 14 προϊόντα, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 4 προϊόντα, Τμήμα Περιβάλλοντος 3 προϊόντα.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς, σε περίπτωση που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Περαιτέρω, καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

ΚΥΠΕ