Αν ήταν κυπριώτικο σκετς, θα λεγόταν Ίντα τζιαιρούς εφτάσαμεν! Είναι όμως είδηση από το διεθνές επιχειρηματικό ρεπορτάζ και έπαιξε σε ιστοσελίδες μεγάλων δημοσιογραφικών οργανισμών:

Η Nestlé αναπροσαρμόζει τις συνταγές των προϊόντων της, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών που λαμβάνουν φάρμακα GLP-1 για απώλεια βάρους, καθώς αυτά επηρεάζουν τόσο την όρεξη όσο και την αντίληψη της γεύσης.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής μάρκετινγκ της εταιρείας, Ντέιβιντ Ρένι, οι χρήστες των GLP-1 τρώνε μικρότερες ποσότητες και εμφανίζουν μειωμένη γευστική ευαισθησία, γεγονός που οδηγεί τη Nestlé σε δοκιμές νέων συνταγών με τη συμμετοχή τους.

Οι αλλαγές στις συνταγές περιλαμβάνουν εντονότερη χρήση πιπεριού και περισσότερων μπαχαρικών, χωρίς όμως να επισημαίνονται απαραίτητα στη συσκευασία.. Αντί για εμφανή σήμανση που να απευθύνεται σε χρήστες GLP-1, η εταιρεία προτιμά διακριτικές παρεμβάσεις, όπως πιο σαφείς διατροφικές πληροφορίες και αναθεώρηση των μεγεθών μερίδας.

Παράλληλα, η Nestlé επεκτείνει τη γκάμα προϊόντων της πέρα από τη σειρά κατεψυγμένων γευμάτων Vital Pursuit, λανσάροντας δημοφιλή προϊόντα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, όπως μια νέα εκδοχή του ροφήματος σοκολάτας Milo. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα σνακ, καθώς οι χρήστες GLP-1 φαίνεται να προτιμούν μικρότερες, πιο ποιοτικές μερίδες αντί για τα συμβατικά προϊόντα.

INS