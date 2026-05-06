Επεκτείνεται οριστικά και στον Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου η έρευνα κλιμακίου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που ήδη διενεργεί έλεγχο για τα οικονομικά ζητήματα του Δήμου της πόλης.

Πέραν από τον δημαρχεύοντα της Πάφου, Άγγελο Ονησιφόρου, επαφή με την Ελεγκτική Υπηρεσία για το θέμα διαχείρισης των αποβλήτων στην επαρχία είχε κατά τις προηγούμενες ημέρες και εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης Ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Πάφου (Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου).

Όπως πληροφορείται ο «Φ», ζητήθηκε η συνδρομή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προκειμένου να πέσει φως σε όλα τα θέματα που αφορούν τις αποφάσεις του Συμβουλίου, του οποίου προήδρευε μέχρι τον περασμένο Φεβρουάριο ο εν αργία δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, έχει δώσει οδηγία προκειμένου να ελεγχθεί και το συγκεκριμένο ζήτημα από τους αρμόδιους λειτουργούς της υπηρεσίας του.

Τι προηγήθηκε

Όπως είναι γνωστό κι αποκάλυψε με ρεπορτάζ του ο «Φ» τις προηγούμενες ημέρες, η ανησυχία αξιωματούχων της επαρχίας προέκυψε λόγω αποζημιώσεων που καλείται να καταβάλει το Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου στην Helector στη βάση δικαστικών αποφάσεων.

Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με τα όσα είχε γράψει η εφημερίδα μας, ο δημαρχεύων της Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, ενημερώθηκε προσφάτως ότι ο δήμος θα πρέπει να καταβάλει €400.000 για τη διαχείριση των αποβλήτων. Δεν είχε προηγουμένως γνώση για το θέμα, παρά μόνο μετά την ανάληψη καθηκόντων δημαρχεύοντα.

Όταν είχαμε υποβάλει ερώτημα στον αντιπρόεδρο του ΧΥΤΑ Πάφου, Μιχάλη Νικάνδρου, ο οποίος πλέον μετά τα διοικητικά μέτρα σε βάρος του κ. Φαίδωνος, προεδρεύει του οργανισμού, μας είπε ότι οι απαιτήσεις που προκύπτουν έχουν να κάνουν με δυο δικαστικές αποφάσεις υπέρ της Helector.

Διάταγμα €636.367

Ο «Φ» προσπαθώντας να ρίξει φως στην υπόθεση, κατέληξε σε δυο αποφάσεις του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. Η μια αφορά δικαστικό διάταγμα (1088/17), με το οποίο το Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης Ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Πάφου (Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου), καλείται να καταβάλει €636.367 πλέον τόκους στη Helector.

Η απόφαση για το διάταγμα λήφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ αυτό συντάχθηκε στις 19/3/2026.

Παραθέτουμε ενδεικτικό απόσπασμα από το λεκτικό που συνοδεύει το διατακτικό: «(…)οι εναγόμενοι πληρώσουν στους ενάγοντες το ποσόν των €636.367,98, πλέον τόκων προς 3,5% ετήσια από 20/10/17 μέχρι 31/12/18, πλέον τόκων προς 2% ετήσια από 01/01/19 μέχρι 31/12/19, πλέον τόκων προς 1,75% ετήσια από 01/01/20 μέχρι 31/12/22, πλέον τόκων προς 2,25% ετήσια από 01/01/23 μέχρι 31/12/23, πλέον τόκων προς 5% ετήσια από 01/01/24 μέχρι 31/12/24, πλέον τόκων προς 5,5% ετήσια από 01/01/25 μέχρι 31/12/25, πλέον τόκων προς 3,5% ετήσια από 01/01/26 μέχρι εξόφλησης».

Απόφαση για €379.972

Η δεύτερη απόφαση είναι για υπόθεση που προηγείται χρονικά (1603/2016). Εκδόθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο (8/9/25) και πάλι είναι υπέρ της Helector και σε βάρος του Συμβουλίου: «Σε σχέση με τον εναγόμενο 2 η ενάγουσα έχει πετύχει να αποδείξει την υπόθεση της στον απαιτούμενο βαθμό και ως εκ τούτου εκδίδεται απόφαση υπέρ της ενάγουσας και εναντίον του εναγόμενου 2 για το ποσό των €379.972,60 πλέον νόμιμο τόκο από την ημερομηνία καταχώρησης της αγωγής και μέχρι πλήρους και τελείας εξόφλησης. Επιπλέον, ο εναγόμενος 2 να καταβάλει τα έξοδα της ενάγουσας ως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο».

Πληροφορίες αναφέρουν πως η Helector έχει κάνει κι άλλη αγωγή κατά του ΧΥΤΑ Πάφου εν σχέσει με την απόφασή του οργανισμού να διακόψει τη συνεργασία του με την εταιρεία κατά την προηγούμενη δεκαετία.