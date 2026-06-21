Τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός που νοίκιαζε το σπίτι της. Μετά το έγκλημα είχε θάψει τη σορό της γυναίκας σε χωράφι σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από το σπίτι.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ενοικιαστής ισχυρίστηκε ότι μάλωσε με τη γυναίκα γιατί είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι. Πάνω στον καυγά, τη χτύπησε με μαχάιρι και τη σκότωσε. Στη συνέχεια την έβαλε σε σακούλα και τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο σημείο που την έθαψε.

Μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του Σκοπιανού υπηκόου, ο οποίος φέρεται να περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα συνέβησαν το πρωί της 30ής Μαΐου.

Ο κατηγορούμενος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε αποκρύψει τη σορό της 46χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Αυτή την ώρα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη των εγκληματολογικών υπηρεσιών βρίσκονται στην περιοχή Βατόλακκα Χανίων, όπου εντοπίστηκε η άτυχη γυναίκα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συνθήκες του εγκλήματος και τα στοιχεία που οδήγησαν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης, η οποία συγκλόνισε τα Χανιά και ολόκληρη την Κρήτη.

Αυτή την ώρα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη των εγκληματολογικών υπηρεσιών βρίσκονται στην περιοχή Βατόλακκα Χανίων, όπου εντοπίστηκε η άτυχη γυναίκα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συνθήκες του εγκλήματος και τα στοιχεία που οδήγησαν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης, η οποία συγκλόνισε τα Χανιά και ολόκληρη την Κρήτη.

protothema.gr