Ο Δημοκρατικός Συναγερμός χαιρετίζει με ιδιαίτερη συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια την απόφαση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων να αποδώσει στην Τάξη 2026 το όνομα του Αντιστράτηγου Τάσου Μάρκου.

Σε ανακοίνωση ο ΔΗΣΥ αναφέρει:

«Η απόφαση αυτή αποτελεί μία από τις υψηλότερες τιμές που μπορούν να αποδοθούν σε έναν αξιωματικό και συνιστά διαχρονική αναγνώριση της ανδρείας, της αυτοθυσίας και της προσφοράς του ήρωα της Κύπρου προς τον Ελληνισμό.

Το γεγονός ότι μια ολόκληρη τάξη νέων αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού, ανάμεσά τους και Έλληνες Κύπριοι Ανθυπολοχαγοί που θα στελεχώσουν την Εθνική Φρουρά, θα φέρει το όνομα του Αντιστράτηγου Τάσου Μάρκου αποτελεί ύψιστη τιμή για την Κυπριακή Δημοκρατία και διατηρεί ζωντανή την ιστορική μνήμη, μεταφέροντας στις επόμενες γενιές τις αξίες της ευθύνης, του καθήκοντος και της αυτοθυσίας.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον γιο του ήρωα, Ταξίαρχο ε.α. Πάρι Μάρκου, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του Αντιστράτηγου Τάσου Μάρκου, για τη μεγάλη αυτή τιμή που αποδόθηκε στη μνήμη του.

Παράλληλα, ευχόμαστε στους νέους Ανθυπολοχαγούς της Τάξης 2026 κάθε επιτυχία στην πορεία τους, με υγεία, δύναμη και αφοσίωση στην αποστολή τους, έχοντας ως διαχρονικό πρότυπο τις αξίες και το παράδειγμα του Αντιστράτηγου Τάσου Μάρκου».