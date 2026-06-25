Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Χασάν Ντιάν, ενημέρωσε την Πέμπτη μέλη της διπλωματικής κοινότητας για τις δραστηριότητες της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανάρτηση των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Ντιάν υποδέχθηκε μέλη της διπλωματικής κοινότητας σε ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στο νησί, πριν από την ενημέρωσή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τον Ιούλιο στη Νέα Υόρκη.

Κατά την ενημέρωση, ο κ. Ντιάν αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση στη νεκρή ζώνη και υπενθύμισε τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του στρατιωτικού σκέλους της αποστολής, της Αστυνομίας των Ηνωμένων Εθνών (UNPOL) και του Τμήματος Πολιτικών Υποθέσεων, με στόχο τη μείωση των εντάσεων και τη διατήρηση της ειρήνης.

Η πολυμερής συνεργασία παραμένει «το ισχυρότερο εργαλείο μας για τη γεφύρωση των διαφορών και την οικοδόμηση διαρκούς ειρήνης στο νησί», αναφέρεται στην ανάρτηση.

ΚΥΠΕ