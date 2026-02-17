Αφέθηκε ελεύθερος από το Δικαστήριο ο 49χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος είχε συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα ως ύποπτος για τον εμπρησμό βιτρίνας πώλησης πολυτελών οχημάτων στη Λεμεσό. Αντίθετα, ανανεώθηκε η κράτηση του 28χρονου, ο οποίος βρέθηκε να κατέχει ένα SUV που φέρεται να είχε καταγραφεί κοντά στο σημείο του εμπρησμού.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού οδήγησαν χθες τους δύο υπόπτους ενώπιον του Δικαστηρίου, ζητώντας ανανέωση της κράτησής τους για ακόμη τέσσερις ημέρες. Οι δικηγόροι των δύο υπόπτων έφεραν ένσταση, με αποτέλεσμα το Δικαστήριο να επεφυλάξει την απόφαση για σήμερα, Τρίτη (17/2), όπου αποφασίστηκε ο 49χρονος να αφεθεί ελεύθερος, ενώ ο 28χρονος παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι ανακριτές, εξετάστηκε μεγάλος αριθμός κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης. Από αυτές προέκυψε ότι το συγκεκριμένο όχημα κατευθυνόταν προς πρατήριο βενζίνης στη Λευκωσία. Όπως φάνηκε από τα CCTV, τα ρούχα και τα παπούτσια του προσώπου που κατεβαίνει από το όχημα διαφέρουν από αυτά του 28χρονου υπόπτου.

Το SUV εντοπίστηκε να κινείται σε συγκεκριμένη οδό και μετά από περίπου 59 λεπτά να φτάνει στο πρατήριο καυσίμων σε απόσταση περίπου 5,6 χιλιομέτρων. Από την ανάλυση των καμερών φαίνεται να προκύπτει ότι ο 28χρονος δεν ήταν μόνος στο όχημα. Το σενάριο που εξετάζουν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού είναι ότι στο όχημα βρισκόταν και δεύτερο πρόσωπο, κάτοικος συγκεκριμένης περιοχής της Λευκωσίας, τα στοιχεία του οποίου οι ανακριτές επιχειρούν να εξακριβώσουν.

Σε ό,τι αφορά τον 49χρονο, ο οποίος δραστηριοποιείται στο εμπόριο οχημάτων, διαπιστώθηκε ότι το όχημα πουλήθηκε σε εταιρεία στη Λευκωσία. Ωστόσο, λόγω δυσκολίας ενοικίασης, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας το επέστρεψε πίσω στον 49χρονο και πήρε ως αντάλλαγμα δύο μικρότερα οχήματα.

Με δικαστικό διάταγμα λήφθηκε το γεννετικό υλικό του 28χρονου και διενεργήθηκε έρευνα στο SUV, όπου κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια, τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις. Ο 28χρονος, ανακριθείς στην παρουσία του δικηγόρου του, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής.

Το όχημα που φαίνεται να καταγράφηκε στη σκηνή του εμπρησμού ανήκει στην εταιρεία του 49χρονου και εντοπίστηκε στην κατοχή του 28χρονου, ο οποίος ανέφερε ότι το έχει εδώ και περίπου ένα μήνα. Από τις εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι λίγα λεπτά πριν τον εμπρησμό, όχημα SUV πλησίασε τη σκηνή. Αμέσως μετά τον εμπρησμό και πριν ο δράστης επιστρέψει στο αυτοκίνητο, άναψαν τα φώτα πορείας του οχήματος. Στη συνέχεια, ο δράστης επιβιβάστηκε στο όχημα και το αυτοκίνητο αποχώρησε με ταχύτητα από την περιοχή. Από τη μελέτη των καμερών της περιοχής, διαπιστώθηκε ότι τα σκέπαστρα ήλιου τόσο του οδηγού όσο και του συνοδηγού ήταν κατεβασμένα. Το όχημα καταγράφηκε να ακολουθεί πορεία προς την Αγία Φύλα και, ακολούθως, από τα ορεινά χωριά να φτάνει στη Λευκωσία.

Από τις εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού, το όχημα SUV εντοπίστηκε έξω από συγκεκριμένο υποστατικό. Μετά από διακριτική παρακολούθηση, στο όχημα επιβιβάστηκε ο 28χρονος ύποπτος.