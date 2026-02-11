Στο κελί για περίοδο πέντε ημερών τέθηκε ο 49χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος συνελήφθη χθες ως ύποπτος για την υπόθεση εμπρησμού στη βιτρίνα πώλησης πολυτελών οχημάτων, που ανήκει σε 37χρονο Ρουμάνο. Ο ύποπτος συνελήφθη για τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, εμπρησμού και διάρρηξης κτηρίου.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού ζήτησαν την κράτηση του υπόπτου για περίοδο πέντε ημερών, με τον δικηγόρο του να μη φέρει ένσταση. Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα και διέταξε την προφυλάκισή του.

Ανακρινόμενος, ο 49χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και ισχυρίστηκε ότι το όχημα SUV που καταγράφηκε στη σκηνή του εμπρησμού εγγράφηκε στην εταιρεία του εν αγνοία του, αφού, όπως είπε, η εταιρεία του εισάγει πολλά αυτοκίνητα για λογαριασμό άλλων πωλητών. Πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει ούτε τον ιδιοκτήτη του υποστατικού ούτε τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που βρίσκονταν εντός της βιτρίνας για πώληση.

Σημειώνεται ότι σε κατάθεση της Ρωσίδα συνιδιοκτήτριας της βιτρίνας πώλησης πολυτελών οχημάτων ανάφερε πως από τον εμπρησμό καταστράφηκαν οκτώ πίνακες αξίας 120.000 ευρώ, τους οποίους είχαν προς πώληση κατόπιν σχετικής συμφωνίας. Η συνολική αξία της ζημιάς ανέρχεται στις 330.000 ευρώ, χωρίς ακόμη να έχει υπολογιστεί η ζημιά στο κτήριο.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη σύλληψη του 49χρονου διενεργήθηκε έρευνα στην κατοικία του, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια χρηματικό ποσό περίπου 18.000 ευρώ σε μετρητά, δύο ομοιώματα πιστολιών και πέντε κινητά τηλέφωνα.

Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να διαφανεί η σχέση του επιχειρηματία με τον 28χρονο, ο οποίος τελεί από χθες υπό κράτηση. Πέραν των 31 καταθέσεων που θα ληφθούν, αναμένεται να εξεταστεί και το ενδεχόμενο σύνδεσής του με τους επτά ιδιοκτήτες των πολυτελών οχημάτων που βρίσκονταν προς πώληση.

Επιπλέον, θα γίνουν εξετάσεις από το Τελωνείο και από ιδιώτες εκτελωνιστές για εξακρίβωση του προσώπου που προέβη στον εκτελωνισμό του οχήματος SUV και του τρόπου με τον οποίο αυτό κατέληξε στα χέρια του 28χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι από τη μελέτη δεκάδων κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης από την περιοχή του εμπρησμού, αλλά και από τη διαδρομή Λεμεσού–Λευκωσίας και αντίστροφα μέσω Παλαιχωρίου, οι Αρχές έφτασαν στον εντοπισμό του 28χρονου υπόπτου από την Ελλάδα, ο οποίος καταγράφηκε να εισέρχεται στο όχημα που ανήκει στην εταιρεία του 49χρονου.

Όπως έγραψε χθες σε δημοσίευμά του το philenews, λίγα λεπτά πριν από τον εμπρησμό συγκεκριμένο όχημα SUV πλησίασε τη σκηνή. Αμέσως μετά τον εμπρησμό και πριν ο δράστης επιστρέψει στο αυτοκίνητο, άναψαν τα φώτα πορείας του οχήματος. Στη συνέχεια, ο δράστης επιβιβάστηκε και το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε με ταχύτητα από την περιοχή.

Από τη μελέτη των καμερών της περιοχής διαπιστώθηκε ότι τα σκέπαστρα ήλιου τόσο του οδηγού όσο και του συνοδηγού ήταν κατεβασμένα.

Το όχημα καταγράφηκε να ακολουθεί πορεία προς την Αγία Φύλα και ακολούθως, μέσω των ορεινών χωριών, να φτάνει στη Λευκωσία. Από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης σε πρατήριο καυσίμων της επαρχίας Λεμεσού καταγράφηκε όχημα SUV με τα ίδια χαρακτηριστικά να κινείται προς τη Λευκωσία.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων του ΤΑΕ Λεμεσού, το όχημα εντοπίστηκε έξω από συγκεκριμένο υποστατικό. Μετά από διακριτική παρακολούθηση, στο όχημα επιβιβάστηκε ο 28χρονος ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη αρχικά για εκκρεμή εντάλματα προστίμων.

Όπως ισχυρίστηκε κατά τη σύλληψή του, οδηγεί το συγκεκριμένο όχημα εδώ και ένα μήνα. Από έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι το SUV ανήκει σε εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων, διευθυντής της οποίας είναι ο 49χρονος επιχειρηματίας.