Δεκάδες κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής του εμπρησμού, αλλά και της διαδρομής από Λεμεσό προς Λευκωσία και αντίστροφα μέσω Παλαιχωρίου, οδήγησαν στον εντοπισμό του 28χρονου ύποπτου από την Ελλάδα, ο οποίος συνελήφθη για τον εμπρησμό σε βιτρίνα πώλησης αυτοκινήτων που ανήκει σε 37χρονο Ρουμάνο.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι, με δικαστικό ένταλμα, και 49χρονος επιχειρηματίας από τη Λεμεσό ο οποιος καταζητειτο. Από έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια χρηματικό ποσό περίπου 18.000 ευρώ σε μετρητά, δύο ομοιώματα πιστολιών και πέντε κινητά τηλέφωνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος ύποπτος οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (10/2) ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησης. Οι δικηγόροι του δεν έφεραν ένσταση και το αίτημα του ΤΑΕ Λεμεσού εγκρίθηκε, με το Δικαστήριο να διατάσσει την κράτησή του για έξι ημέρες.

Όπως πληροφορείται το philenews, λίγα λεπτά πριν τον εμπρησμό, συγκεκριμένο όχημα SUV πλησίασε τη σκηνή. Αμέσως μετά τον εμπρησμό και πριν ο δράστης επιστρέψει στο αυτοκίνητο, άναψαν τα φώτα πορείας του οχήματος. Στην συνέχεια ο δράστης επιβιβάστηκε στο όχημα και τότε το αυτοκίνητο έφυγε με ταχύτητα από την περιοχή.

Από τη μελέτη των καμερών της περιοχής, διαπιστώθηκε ότι τα σκέπαστρα ήλιου τόσο του οδηγού όσο και του συνοδηγού ήταν κατεβασμένα.

Το όχημα καταγράφηκε να ακολουθεί πορεία προς την Αγία Φύλα και ακολούθως, από τα ορεινά χωριά να φτάνει στη Λευκωσία. Από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης σε βενζινάδικο της επαρχίας Λεμεσού, καταγράφηκε όχημα SUV με τα ίδια χαρακτηριστικά να κινείται προς τη Λευκωσία.

Από τις εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού, το όχημα SUV εντοπίστηκε έξω από συγκεκριμένο υποστατικό. Μετά από διακριτική παρακολούθηση, στο όχημα επιβιβάστηκε ο 28χρονος ύποπτος, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη αρχικά για εκκρεμή εντάλματα προστίμου.

Όπως ισχυρίστηκε κατά τη σύλληψή του, οδηγεί το συγκεκριμένο όχημα εδώ και ένα μήνα. Από έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι το SUV ανήκει σε εταιρεία που ασχολείται με το εμπόριο αυτοκινήτων. Σε βάρος δεύτερου προσώπου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και καταζητείτο. Πρόκειται για τον 49χρονο επιχειρηματία από τη Λεμεσό.

Από έρευνα που ακολούθησε στο όχημα και στο διαμέρισμα του υπόπτου εντοπίστηκαν επτά κινητά τηλέφωνα, δύο ασύρματοι και ένα στρατιωτικό φυσίγγιο διαμετρήματος 7,62 mm.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:15 τα ξημερώματα της Κυριακής (25/1) εντός του κλειστού εκθεσιακού χώρου, ενώ στη σκηνή κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε στην κατάσβεσή της.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με χρήση εύφλεκτης ύλης, αφού ο δράστης έσπασε τη γυάλινη προθήκη του καταστήματος, περιέλουσε τον εσωτερικό χώρο με εύφλεκτη ύλη και ακολούθως έθεσε φωτιά, προκαλώντας ζημιές.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο πολυτελή αυτοκίνητα αξίας 120.000 και 60.000 ευρώ αντίστοιχα, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και στο υποστατικό.