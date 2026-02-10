Αναφορικά με τον εμπρησμό οχημάτων σε βιτρίνα πώλησης αυτοκινήτων που διαπράχθηκε στις 25/1/26, μετά από εξετάσεις που έγιναν προέκυψε μαρτυρία εναντίον 28χρονου, ο οποίος συνελήφθηκε χθες με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση. Επίσης, έγινε έρευνα στο όχημα και στην οικία του, από όπου παραλήφθηκαν τεκμήρια για σκοπούς εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, στόχος εμπρησμού έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής κατάστημα αγοραπωλησίας αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας 37χρονου Ρουμάνου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Λεμεσού. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:15 τα ξημερώματα σε κλειστό εκθεσιακό χώρο πώλησης αυτοκινήτων, ενώ στη σκηνή κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε στην κατάσβεσή της.

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης, αφού άγνωστος δράστης έσπασε τη γυάλινη προθήκη του καταστήματος, περιέλουσε τον εσωτερικό χώρο με εύφλεκτη ύλη και ακολούθως έθεσε φωτιά, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο πολυτελή αυτοκίνητα αξίας 120.000 και 60.000 ευρώ αντίστοιχα, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και στο υποστατικό.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.