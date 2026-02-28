Σε σοβαρές αποκαλύψεις για τη δράση των δύο υπόπτων, 28 και 33 ετών, προχώρησε σήμερα, Σάββατο (28/02) , ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ο ανακριτής του ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσωποκράτησης των δύο για τις τέσσερις υποθέσεις εμπρησμών, οι οποίες διαπράχθηκαν στις 26/11/2025, 08/12/2025, 25/01/2026 και 18/12/2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στο φως, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης απειλούσαν επιχειρηματίες με «προστασία», ενώ όσοι αρνούνταν τις απαιτήσεις τους γίνονταν στόχοι εμπρησμών.

Η διαδικασία στο Δικαστήριο ξεκίνησε λίγο μετά τις 9:30 το πρωί, ωστόσο λόγω σφοδρών ενστάσεων από πλευράς των δικηγόρων υπεράσπισης, παραμένει σε εξέλιξη (12:30). Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού αιτούνται την κράτηση των δύο υπόπτων για περίοδο οκτώ ημερών, επικαλούμενοι σοβαρό και εκτεταμένο ανακριτικό έργο που υπολείπεται.

Οι υποθέσεις αφορούν τον εμπρησμό πολυτελών οχημάτων του Ρώσου επιχειρηματία στη Μουτταγιάκα, τον εμπρησμό οχημάτων σε πλυντήριο αυτοκινήτων στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, τον εμπρησμό στην κάβα του ίδιου Ρώσου και τον εμπρησμό της βιτρίνας πώλησης πολυτελών οχημάτων.

Σημειώνεται ότι ο όρκος του επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας, Υπαστυνόμου Παναγιώτη Μουρίδη, δεν αναγνώστηκε δημοσίως, με αποτέλεσμα να μην καταστούν γνωστά τα γεγονότα στους δημοσιογράφους και οι λεπτομέρειες της μαρτυρίας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου ότι μόλις πριν από λίγα λεπτά, συνελήφθη ακόμη ένα πρόσωπο που καταζητείτο για τις υπό διερεύνηση υποθέσεις, στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Πρόκειται για το τρίτο πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στην εγκληματική ομάδα.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος του 28χρονου, έκανε λόγο για αλλότρια κίνητρα, υποστηρίζοντας ότι το δικαστικό ένταλμα σε βάρος του πελάτη του εκδόθηκε μόλις 20 λεπτά πριν από την έναρξη της χθεσινής διαδικασίας παραπομπής του 28χρονου ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, για την υπόθεση εμπρησμού βιτρίνας πώλησης πολυτελών οχημάτων που διαπράχθηκε στις 25/01/2026.

Απαντώντας, ο μάρτυρας ανέφερε ότι ενώπιον του Δικαστηρίου έχει ήδη καταχωρηθεί υπόθεση για τα αδικήματα της 25ης Ιανουαρίου 2026, καθώς και για προγενέστερα αδικήματα. Τόνισε ότι από την αξιολόγηση της μαρτυρίας προκύπτει πως ο 28χρονος δεν ενεργούσε μόνος, αλλά είχε συνεργούς, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση των ανακρίσεων και την έκδοση του σημερινού διατάγματος προσωποκράτησης.

Οι τέσσερις υποθέσεις, όπως υποστήριξε, δεν μπορούν να διαχωριστούν στο παρόν στάδιο, καθώς διερευνώνται ως ενιαίο σύνολο, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά και το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, ένα από τα σοβαρότερα ποινικά αδικήματα. Σύμφωνα με τον ανακριτή, αναφύονται συνεχώς νέα στοιχεία και μάρτυρες, ενώ οι συλληφθέντες συνδέονται μεταξύ τους, έχουν κοινούς φίλους και συναντώνταν τόσο σε οικίες όσο και σε καφετέρια που ανήκει στον 33χρονο (2ο ύποπτο), στην επαρχία Λευκωσίας, όπου συντόνιζαν και αποφάσιζαν για τα σχέδιά τους.

Εγκληματική οργάνωση και εκβιασμοί επιχειρηματιών

Ο ανακριτής αναφέρθηκε κατά την αντεξέτασή του, σε πληροφορίες που περιήλθαν στην Αστυνομία από αξιόπιστο πληροφοριοδότη, ο οποίος και στο παρελθόν είχε παράσχει έγκυρες πληροφορίες. Όπως είπε, αυτές οι πληροφορίες αποτέλεσαν τη βάση για την έκδοση δικαστικών ενταλμάτων σύλληψης και έρευνας για τα τρία πρόσωπα. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο πληροφοριοδότης είναι πρόσωπο που γνωρίζει τον 28χρονο ύποπτο και ότι ο τελευταίος τον είχε προσεγγίσει, προτείνοντάς του να συμμετάσχει στην ομάδα έναντι αμοιβής.

Σύμφωνα με όσα πληροφορείται το philenews, η φερόμενη εγκληματική οργάνωση προέβαινε σε απαιτήσεις χρηματικών ποσών από επιχειρηματίες, με απειλές, με σκοπό την παροχή «προστασίας». Σε περιπτώσεις άρνησης, φέρεται να προχωρούσε σε κακόβουλες ενέργειες, όπως εμπρησμούς περιουσιών, ως μέσο εκβιασμού και πίεσης.

Ο πληροφοριοδότης φέρεται να ενέπλεξε και τρίτο πρόσωπο συνελήφθη σήμερα στο αεροδρόμιο Λάρνακας, υποστηρίζοντας πως αυτος μετέβη στη Λεμεσό για να βοηθήσει ελέγχοντας περιοχή που ήταν στόχος εμπρησμού και να ενημερώνει τους άλλους δύο υπόπτους σε περίπτωση προσέγγισης περιπολικών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη ίδια μαρτυρία, οι ύποπτοι φέρονται να απέκρυπταν σε οικίες και στην καφετέρια κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τη μεταξύ τους συνεννόηση, καθώς και μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, η οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε σε εμπρησμό κάβας στην περιοχή Γερμασόγειας.

Από την αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού και των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, φαίνεται ότι η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα καταγράφηκε να κινείται στις περιοχές όπου διαπράχθηκαν τουλάχιστον δύο από τους τέσσερις εμπρησμούς, άλλοτε με έναν και άλλοτε με δύο επιβαίνοντες. Σε μία από τις 4 περιπτώσεις, όπως ανέφερε ο ανακριτής της υπόθεσης, φρουρός ασφαλείας ήρθε αντιμέτωπος με τον δράστη και επιχείρησε να τον αποτρέψει, ωστόσο αυτός τον έσπρωξε και, με θράσος, περιέλουσε οχήματα εκατομμυρίων με εύφλεκτο υλικό.

Η ανακριτική ομάδα, όπως είπε, αναμένεται να προχωρήσει σε αναγνωριστικές παρατάξεις, στις οποίες θα κληθεί ο φύλακας που επιχείρησε να αποτρέψει τον εμπρησμό και ο οποίος έδωσε περιγραφή του δράστη με τον οποίο ήρθε σε επαφή. Στην αναγνωριστική παράταξη θα λάβουν μέρος τόσο ο πρώτος ύποπτος όσο και ο δεύτερος.

Εναντίον των δύο διερευνώνται αδικήματα που αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εμπρησμό και κακόβουλη ζημιά, ενώ για τον 33χρονο ύποπτο διερευνάται επιπρόσθετα το αδίκημα της διάρρηξης κτιρίου που διαπράχθηκε στις 25/01/2026.