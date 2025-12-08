Σε κακόβουλη ενέργεια οφείλεται η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε τρία πολυτελή οχήματα, τα οποία ήταν σταθμευμένα σε ανοιχτό, περιφραγμένο χώρο πλυντηρίου αυτοκινήτων στη Λεμεσό, θέτοντας σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία.

Από τη φωτιά τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Με το πρώτο φως της ημέρας, μέλη των δύο υπηρεσιών προέβησαν σε επιτόπιες έρευνες και εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, η πυρκαγιά αποδίδεται σε κακόβουλη ενέργεια, με τις Αρχές να μιλούν ξεκάθαρα για εμπρησμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, τα δύο από τα οχήματα ανήκουν σε πελάτες του Ρώσου επιχειρηματία και ιδιοκτήτη του πλυντηρίου αυτοκινήτων. Φαίνεται επίσης πως τα οχήματα δεν έφεραν αριθμούς εγγραφής. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για δύο οχήματα μάρκας BMW και μία Porsche. Για την ώρα δεν είναι γνωστό κατά πόσο τα οχήματα ήταν ασφαλισμένα.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού προβαίνουν σε εξετάσεις, περιλαμβανομένου του εντοπισμού και της συλλογής υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, ενώ παράλληλα λαμβάνονται καταθέσεις για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και των κινήτρων πίσω από το νέο εμπρηστικό μήνυμα προς αλλοδαπό επιχειρηματία.

Πάντως, δεν αποκλείεται η υπόθεση να συνδέεται με προηγούμενο περιστατικό εμπρησμού πολυτελών οχημάτων, το οποίο είχε ως αποδέκτη γνωστό 40χρονο αλλοδαπό, στενό συνεργάτη του Σταύρου Δημοσθένους, όπου είχαν καταστραφεί τέσσερα οχήματά του. Εκτιμάται ότι τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις ενδέχεται να επιδιώκουν άσκηση πίεσης προς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Λεμεσό, πιθανόν σε σχέση με θέματα προστασίας ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.