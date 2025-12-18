Σε άμεση λήψη μέτρων προστασίας προχωρούν οι Αρχές μετά και τον δεύτερο εμπρηστικό χτύπημα σε βάρος 40χρονου Ρώσου επιχειρηματία στη Λεμεσό, ο οποίος έγινε ξανά σήμερα τα ξημερώματα στόχος εγκληματικής ενέργειας.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστας Μιχαήλ, γύρω στις 3:50 τα ξημερώματα εκδηλώθηκε φωτιά σε κατάστημα οινοπνευματωδών ποτών στην περιοχή Γερμασόγεια, ιδιοκτησίας του 40χρονου. Αμέσως στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά.

Από τις επιτόπιες εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα, με τη χρήση εύφλεκτης ύλης. Η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές στην προθήκη του καταστήματος, το ύψος των οποίων δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα.

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαήλ, οι Αρχές διενεργούν εξετάσεις και έρευνες για τη συλλογή μαρτυρίας, με στόχο τον εντοπισμό του δράστη.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η περιουσία του 40χρονου βρίσκεται στο στόχαστρο. Στις 26 του προηγούμενου μήνα είχε εκδηλωθεί φωτιά σε πολυτελή αυτοκίνητά του, τα οποία ήταν σταθμευμένα έξω από την οικία του.

Όπως σημείωσε, η Αστυνομία προέβη σε αξιολόγηση του κινδύνου και λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία του επιχειρηματία και της περιουσίας του, με συχνή περιπολιακή κάλυψη της οικίας του, των καταστημάτων και των επιχειρήσεών του.