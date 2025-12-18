Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού μετά και το δεύτερο περιστατικό εμπρηστικής ενέργειας που σημειώθηκε σε βάρος γνωστού αλλοδαπού επιχειρηματία, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του Σταύρου Δημοσθένους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εμπρησμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/12) σε κάβα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Γεωργίου στη Γερμασόγεια.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 3:40 τα ξημερώματα της Πέμπτης άγνωστο πρόσωπο προσέγγισε το υποστατικό και, χρησιμοποιώντας εύφλεκτη ύλη, έθεσε φωτιά στην είσοδο του καταστήματος πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κατάφερε να κατασβήσει τη φωτιά προτού αυτή επεκταθεί.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στη γυάλινη προθήκη και στην είσοδο της κάβας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη της Αστυνομίας, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται για εντοπισμό του δράστη.

Εκτιμάται ότι τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από τις εγκληματικές ενέργειες επιδιώκουν άσκηση πίεσης προς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Λεμεσό, πιθανόν σε σχέση με θέματα προστασίας ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ο αλλοδαπός ιδιοκτήτης της κάβας και στενός συνεργάτης του δολοφονηθέντος Σταύρου Δημοσθένους αναμένεται να μεταβεί στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού για να δώσει κατάθεση.