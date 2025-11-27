Καρέ καρέ καταγράφηκαν οι κινήσεις του εμπρηστή, ο οποίος έγινε αντιληπτός από τον φρουρό ασφαλείας και, μάλιστα, κινδύνευσε την ώρα που τα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης κατέγραψαν κάθε κίνηση του δράστη του χθεσινού εμπρησμού των πολυτελών οχημάτων, η αξία των οποίων ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια ευρώ (ανάμεσα τους και μια Λαμποργκίνι). Το philenews εξασφάλισε οπτικό υλικό, στο οποίο φαίνεται ο δράστης να κινείται πεζός εντός του περιφραγμένου χώρου στάθμευσης, όπου βρίσκονταν τα οχήματα, και να τα περιλούζει τα πανάκριβα αυτοκίνητα με εύφλεκτη ύλη χρησιμοποιώντας μπιτόνι που κρατούσε.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρώσει το έργο του, ο δράστης —ντυμένος στα μαύρα και με φούτερ με κουκούλα— εντοπίζεται από τον φρουρό ασφαλείας, ο οποίος τον πλησιάζει. Σύμφωνα με το βίντεο, ο φρουρός φαίνεται να του απευθύνει τον λόγο, με τον δράστη να επιχειρεί να διαφύγει. Εκείνη τη στιγμή τα οχήματα τυλίγονται στις φλόγες, με τον φρουρό να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής και να κινδυνεύει σοβαρά.

Στη συνέχεια, ο φρουρός απομακρύνεται γρήγορα για να προστατευθεί και επιχειρεί αμέσως να καταδιώξει τον δράστη, ο οποίος τρέχει για να διαφύγει.

Δείτε το βίντεο:

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται από το πρώτο φως της ημέρας σε πλήρη εξέλιξη, με τους ανακριτές να συλλέγουν υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσουν τις κινήσεις του δράστη πριν και μετά την εγκληματική ενέργεια. Παράλληλα, διερευνώνται τα κίνητρα πίσω από την επίθεση, καθώς και το ενδεχόμενο οι δράστες να επιχείρησαν να στείλουν συγκεκριμένο μήνυμα μέσω του εμπρησμού.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφρίες της ιστοσελίδας, ο αλλοδαπός ιδιοκτήτης των οχημάτων και στενός συνεργάτης του δολοφονηθέντος Σταύρου Δημοσθένους μετέβη στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού για να δώσει κατάθεση.