Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες και οι εξετάσεις των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού σε σχέση με τη δολοφονία του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο 28χρονοι Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία, οι οποίοι τελούν υπό κράτηση ως ύποπτοι και, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρονται να διαδραμάτισαν καθοριστικούς ρόλους στην υπόθεση.

Όπως έγκυρα πληροφορείται το philenews, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού έλαβαν καταθέσεις από τους δύο υπόπτους τόσο χθες, Δευτέρα, όσο και τις προηγούμενες ημέρες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 28χρονος Ι.Ζ., στην κατάθεσή του, υποστήριξε τα όσα είχε αναφέρει τηλεφωνικώς στις Αρχές μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση του οχήματός του, πέντε ημέρες μετά τον φόνο, στις 22 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι είχε μεταβεί στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα για να προμηθευτεί ναρκωτικά, ενώ έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για τις διακινήσεις του.

Μάλιστα, ο 28χρονος Ι.Ζ. προχώρησε πριν μερικά 24ωρα σε υποδείξεις σκηνών για το σημείο όπου πήρε τα ναρκωτικά από τον Άγιο Τύχωνα, αλλά και για τη διαδρομή που ακολούθησε με το όχημά του μέχρι την κατοικία του 31χρονου κατηγορούμενου και συγγενή του, όπου το όχημα καταγράφηκε να φτάνει μία ώρα μετά τον φόνο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι στη συνέχεια μετέβη σε διάφορα άλλα σημεία και ακολούθως πήγε στην εργασία του, περιγράφοντας στους ανακριτές τις κινήσεις του ολόκληρη την ημέρα της 17ης Οκτωβρίου, όταν φονεύθηκε ο Δημοσθένους, δίνοντας έτσι άλλοθι.

Από την άλλη, ο 28χρονος ύποπτος Α.Ζ και ξάδελφος του πρώτου, ανακρινόμενος, επέλεξε διαφορετική στάση. Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση των ανακριτών, τηρώντας το δικαίωμα της σιωπής.

Το διάταγμα της επταήμερης κράτησης των δύο 28χρονων λήγει την Παρασκευή, με τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού να τους οδηγούν εκ νέου ενώπιον του Δικαστηρίου ζητώντας την παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Κακουργιοδικείου, όπως έγινε και για τους υπόλοιπους τέσσερις κατηγορούμενους. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στις Κεντρικές Φυλακές ως υπόδικοι ενώ αντιμετωπίζουν συνολικά 17 κατηγορίες με την τελευταία, αυτή της κλεπταποδοχής, να αφορά μόνο τον 51χρονο κατηγορούμενο. Σύμφωνα με τις Αρχές, τρεις από τους κατηγορούμενους είχαν περιστασιακούς ρόλους, ενώ οι τρεις Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία φαίνεται να έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο «συμβόλαιο θανάτου» του 49χρονου επιχειρηματία.