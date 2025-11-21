Σε μια σύντομη διαδικασία, χωρίς να διαβαστεί το αίτημα προσωποκράτησης, καθώς και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι έχει αναγνωστεί, το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού, διατάσσοντας την κράτησή τους για περίοδο 7 ημερών. Να σημειωθεί ότι οι δικηγόροι τους Αλέξανδρος Κληρίδης και Γιώργος Λοΐζου δεν έφεραν ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας.

Το παζλ της υπόθεσης έχει συμπληρωθεί με τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού να έχουν ξεκάθαρη εικόνα για του ρόλους όλων των εμπλεκομένων.

Όπως πληροφορείται το philenews, ο 28χρονος ύποπτος Α.Ζ. θεωρείται από την Αστυνομία ότι είναι ο εκτελεστής της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας μας στις 30 Οκτωβρίου, ενώ ο ξάδελφός του φέρεται να είναι το πρόσωπο που φυγάδευσε τους δράστες της εκτέλεσης, αφότου εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν από τις ελληνικές Αρχές στις 30 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, μετά την έκδοση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία στην εξίσωση προστίθεται ακόμη ένα όχημα, μάρκας BMW, το οποίο, σύμφωνα με τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, καταγράφηκε στον Άγιο Τύχωνα να αναμένει την άφιξη των δύο δραστών με τη μοτοσικλέτα. Όταν οι δράστες φτάνουν στο σημείο και κρύβουν τη μοτοσικλέτα, περίπου ένα λεπτό αργότερα το BMW αναχωρεί από το σημείο με κατεύθυνση προς το παραλιακό μέτωπο. Οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος έχουν καταγραφεί από άλλη κάμερα ασφαλείας.

Από τις εξετάσεις των ανακριτών διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο BMW ανήκει στον πατέρα ενός εκ των δύο 28χρονων Γεωργιανών υπόπτων. Μάλιστα, στις 22 Οκτωβρίου (πέντε ημέρες μετά τον φόνο), εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος, με τη συγκατάθεσή του, παραχώρησε το αυτοκίνητο ώστε να μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση για έρευνα και λήψη τεκμηρίων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο πατέρας του 28χρονου Ι.Ζ. ανέφερε ότι το όχημα το οδηγεί αποκλειστικά ο γιος του, ο οποίος όμως έφυγε από την Κύπρο στις 21/10, μαζί με τον ανήλικο γιο του, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, όπου διαμένουν μέλη της οικογένειας. Ο ίδιος ο πατέρας τους μετέφερε στο αεροδρόμιο με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

«Τον πήραν τηλέφωνο, αλλά τους το έκλεισε!»

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον 28χρονο, στην παρουσία του πατέρα του. Ο ύποπτος ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε στον Άγιο Τύχωνα για να προμηθευτεί ναρκωτικά, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις διακινήσεις του. Όταν ρωτήθηκε πότε θα επιστρέψει στην Κύπρο, διέκοψε τη συνομιλία.

Ο ρόλος του 28χρονου φερόμενου εκτελεστή

Στις 24 Οκτωβρίου, οι ανακριτές εξασφάλισαν νέα πληροφορία που αφορά τον δεύτερο 28χρονο και φερόμενο εκτελεστή, ξάδελφο του πρώτου υπόπτου, σύμφωνα με την οποία ο νεαρός εμπλέκεται στη δολοφονία του Δημοσθένους.

Επιπλέον, πληροφορία που δόθηκε στην Αστυνομία απο πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος του 28χρονου Α.Ζ, αναφέρει ότι ο 28χρονος τού εκμυστηρεύτηκε λίγες ημέρες μετά τον φόνο ότι συμμετείχε στο έγκλημα, λαμβάνοντας αμοιβή και εκτελώντας χρέη οδηγού της μοτοσικλέτας με την οποία διέφυγαν οι δράστες μετά τη δολοφονία. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η διαφυγή τους έγινε από την περιοχή του Αγίου Τύχωνα, με τη βοήθεια του ξαδέλφου του, ο οποίος μετέφερε τον φερόμενο εκτελεστή και τον 31χρονο Γεωργιανό κατηγορούμενο με όχημα BMW.

Επιπλέον, όταν πληροφορήθηκε από τα δημοσιεύματα για τον εντοπισμό της μοτοσικλέτας και του καπέλου, εξέφρασε την ανησυχία του για την πορεία των ανακρίσεων.

Περαιτέρω μαρτυρία που έχει στην κατοχή της η ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Λεμεσού αναφέρει ότι δεύτερο όχημα, επίσης μάρκας BMW, φτάνει σχεδόν ταυτόχρονα με το αυτοκίνητο του πρώτου υπόπτου (οδηγού διαφυγής) στην οικία του στη Λεμεσό, λίγη ώρα μετά τη διάπραξη του φόνου. Από τις εξετάσεις προέκυψε ότι το όχημα αυτό ανήκει στον πατέρα του 28χρονου φερόμενου οδηγού της μοτοσικλέτας.

Η Αστυνομία εξασφάλισε ακόμη μία μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο 28χρονος επέστρεψε στις 18 Οκτωβρίου, γύρω στο μεσημέρι, στην οικία του, ζήτησε από τη μητέρα του το διαβατήριο και έφυγε χωρίς να πάρει μαζί του οτιδήποτε, λέγοντας ότι θα πάει στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί 204 καταθέσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 22 έρευνες, από τις οποίες παραλήφθηκαν δεκάδες τεκμήρια. Για την υπόθεση αναμένεται να ληφθούν άλλες 57 καταθέσεις.