Σε συναγερμό τέθηκε η Αστυνομία στη Λεμεσό μετά την εκδήλωση φωτιάς σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα στη Μουτταγιάκα, αργά το βράδυ της Τετάρτης. Τα πολυτελή αυτοκίνητα, αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, καταστράφηκαν ολοσχερώς, με τις πρώτες έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού να κάνουν λόγο για στοχευμένη εγκληματική ενέργεια. Συγκεκριμένα, γύρω στις 11:46 το βράδυ, λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε τέσσερα οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε ιδιωτικό, ανοικτό χώρο στάθμευσης στη Μουτταγιάκα. Τα οχήματα ανήκουν σε 40χρονο (δύο), 38χρονο και 21χρονο. Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι πρόκειται για οχήματα πολυτελείας, αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Τα οχήματα συνδέονται με γνωστό επιχειρηματία της πόλης, ο οποίος ήταν στενός συνεργάτης του Σταύρου Δημοσθένους, που δολοφονήθηκε τον περασμένο μήνα.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού έχουν στην κατοχή τους μαρτυρία και υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, στο οποίο φαίνεται ο δράστης να μεταβαίνει πεζός στο σημείο και να περιλούζει τα οχήματα με εύφλεκτη ύλη. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού αναμένεται να λάβουν κατάθεση από τον ιδιοκτήτη. Στην πόλη έχει σημάνει ξανά συναγερμός, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Εξετάζεται, επίσης, το ενδεχόμενο οι δράστες να επιχείρησαν να στείλουν μήνυμα στο ιδιοκτήτη των οχημάτων και αλλοδαπό επιχειρηματία.