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Τη μια ο Πρόεδρος δηλώνει συναγερμικός και την άλλη μιλά για ΔΗΣΑΚΕΛ με αφορμή την κόντρα για τους Ημικρατικούς. Λάθος «όπλο» ανέσυρε σε αυτή την περίπτωση έστω κι κάποιοι από τους γύρω του πανηγυρίζουν για … γκολ από τα αποδυτήρια, γιατί ουσιαστικά είναι με την ηγεσία στην Πινδάρου που τα έχει και όχι τον συναγερμικό κόσμο, από τον οποίο μια μεγάλο μερίδα τον τίμησε με την ψήφο του.

Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους σε πραγματικούς αριθμούς οι συναγερμικοί που του έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης είναι περισσότεροι από τους δηκοϊκούς και δεν νομιμοποιείται να τους «πετά» σε στρατόπεδο ΔΗΣΑΚΕΛ!!! Όχι ότι δεν υπήρξε μια υπόγεια τέτοια συνεργασία πριν από τις προεδρικές, που δεν διερευνήθηκε και αφέθηκε να αιωρείται σε κάθε περίπτωση ένθεν και ένθεν, γιατί υπηρετούνται συμφέροντα. Το ΔΗΣΑΚΕΛ, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, «πιάνει» και όσους τον τίμησαν με την ψήφο τους και δεν είναι και η πλέον επιτυχημένη από κάθε άποψη ατάκα για να σηκώνει τόσους … πανηγυρισμούς στο Λόφο!

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