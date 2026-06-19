Η Qantas ανακοίνωσε ότι από τον Οκτώβριο του 2027 θα εκτελεί απευθείας πτήσεις Σίδνεϊ-Λονδίνο διάρκειας περίπου 20 ωρών, καταργώντας την ανάγκη ενδιάμεσης στάσης στη διαδρομή που σήμερα διαρκεί 24-25 ώρες μέσω Σιγκαπούρης. Οι πτήσεις θα εκτελούνται με ειδικά διαμορφωμένα Airbus A350-1000ULR που μπορούν να παραμένουν στον αέρα έως 22 ώρες.

Το φιλόδοξο Project Sunrise της Qantas

Οι νέες πτήσεις εντάσσονται στο «Project Sunrise», το φιλόδοξο πρόγραμμα της Qantas για πολύ μεγάλες αποστάσεις χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Εκτός από το Λονδίνο, η εταιρεία σχεδιάζει αντίστοιχα δρομολόγια προς τη Νέα Υόρκη, χρησιμοποιώντας ειδικά διαμορφωμένα αεροσκάφη Airbus A350-1000ULR.

Τα αεροσκάφη αυτά θα μπορούν να μεταφέρουν 238 επιβάτες και να παραμένουν στον αέρα έως και 22 ώρες. Διαθέτουν επιπλέον δεξαμενή καυσίμων, αυξάνοντας την αυτονομία τους στις 10.000 ναυτικές μίλια, καθιστώντας εφικτές τις υπερ-μακρινές πτήσεις από την Αυστραλία προς μεγάλους διεθνείς προορισμούς.

Στόχος η εξοικονόμηση χρόνου για τους επιβάτες

Η νέα υπηρεσία φιλοδοξεί να μειώσει ένα ταξίδι που κάποτε απαιτούσε έως και πέντε ημέρες σε μία μόνο πτήση διάρκειας 19 έως 21 ωρών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τη διαδρομή.

Σήμερα, το ταξίδι από το Σίδνεϊ προς το Λονδίνο διαρκεί περίπου 24 έως 25 ώρες μέσω Σιγκαπούρης. Η Qantas εκτιμά ότι πολλοί ταξιδιώτες θα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερο αντίτιμο προκειμένου να αποφύγουν τις χρονοβόρες ανταποκρίσεις.

Όπως δήλωσε η Χάντσον, η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά σε έρευνες για το jet lag, την ενυδάτωση, τη διατροφή, τον φωτισμό και τη σωματική άσκηση κατά τη διάρκεια των πολύωρων πτήσεων, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών.

Επένδυση δισεκατομμυρίων και υψηλές προσδοκίες

Το Project Sunrise αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην ιστορία της Qantas, με δαπάνες δισεκατομμυρίων δολαρίων για νέα αεροσκάφη, αναβαθμισμένες καμπίνες και τεχνολογικές καινοτομίες.

Η εταιρεία εκτιμά ότι το πρόγραμμα θα μπορούσε να ενισχύσει τα ετήσια κέρδη της κατά περισσότερα από 400 εκατ. αυστραλιανά δολάρια. Αναλυτές της αγοράς θεωρούν ότι υπάρχει σημαντική ζήτηση για τις απευθείας πτήσεις προς το Λονδίνο, αν και ο ανταγωνισμός από τους αερομεταφορείς του Κόλπου αναμένεται να παραμείνει ισχυρός.

Το πρώτο από τα 12 ειδικά διαμορφωμένα Airbus A350-1000ULR αναμένεται να παραδοθεί τον Απρίλιο του 2027, περίπου πέντε χρόνια αργότερα από τον αρχικό σχεδιασμό, εξαιτίας της πανδημίας και των προβλημάτων στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Νέοι προορισμοί στον ορίζοντα

Από τα 12 νέα αεροσκάφη, τα έξι θα εξυπηρετούν τις γραμμές προς Λονδίνο και Νέα Υόρκη, ενώ τα υπόλοιπα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε άλλες μεγάλες διαδρομές, όπως το Περθ–Λονδίνο ή το Όκλαντ–Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, η Qantas εξετάζει την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου της με την αγορά ακόμη 20 αεροσκαφών ευρείας ατράκτου από την Airbus ή την Boeing, στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης του διεθνούς δικτύου της.

iefimerida.gr