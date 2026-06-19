Σοκαριστικές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, βασανιστήρια και εξευτελιστική μεταχείριση διατύπωσε ο πρώην Ισραηλινός όμηρος Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ, ο οποίος κρατήθηκε για 739 ημέρες στα τούνελ της Χαμάς μετά την απαγωγή του από το φεστιβάλ Nova τον Οκτώβριο του 2023.

Σε συνέντευξή του στην Πρώτη Κυρία του Ισραήλ, Μιχάλ Χέρτζογκ, ο 24χρονος περιέγραψε με λεπτομέρειες περιστατικά σεξουαλικής βίας που, όπως υποστηρίζει, υπέστη από έναν εκ των δεσμοφυλάκων του στα υπόγεια τούνελ της Γάζας.

Η μαρτυρία του έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της ετήσιας έκθεσης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε ένοπλες συγκρούσεις, στην οποία επισημαίνεται ότι οι καταγγελίες Ισραηλινών ομήρων περί σεξουαλικής κακοποίησης δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ

«Κάθε δευτερόλεπτο έμοιαζε με ολόκληρη ζωή»

Σύμφωνα με την αφήγησή του, ένας φρουρός της Χαμάς τον οδήγησε μόνο του σε ένα δωμάτιο, του έδεσε τα μάτια και τον ανάγκασε να γδυθεί υπό την απειλή μαχαιριού.

Όπως ανέφερε, ο άνδρας άρχισε να του απευθύνει σεξουαλικά υπονοούμενα πριν προχωρήσει σε ανάρμοστες πράξεις σε βάρος του. «Μου είπε: Δεν έχεις δει κορίτσια εδώ και πολύ καιρό, σωστά; Βλέπεις πορνό; Θέλεις να δεις πορνό; Θέλεις να γυρίσουμε μαζί μια ταινία πορνό;».

«Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Απλώς ήθελα να σταματήσει», δήλωσε ο Νταλάλ, περιγράφοντας το αίσθημα απόλυτης αδυναμίας που βίωσε.

Μετά το περιστατικό, ο φρουρός φέρεται να τον απείλησε επανειλημμένα με θάνατο σε περίπτωση που αποκάλυπτε όσα συνέβησαν. Όπως κατέθεσε ο πρώην όμηρος, ο δράστης αρχικά ακούμπησε ένα μαχαίρι στον λαιμό του και αργότερα έστρεψε όπλο στο κεφάλι του, απαιτώντας απόλυτη σιωπή.

Σε δεύτερο περιστατικό, το οποίο χαρακτήρισε ακόμη πιο τραυματικό, ο Νταλάλ υποστήριξε ότι ένα απλό μπάνιο μετατράπηκε σε βίαιη σεξουαλική επίθεση. Μετά από ντους που του επετράπη να κάνει, ο φρουρός τον οδήγησε γυμνό σε άλλο δωμάτιο, όπου, σύμφωνα με την καταγγελία του, δέχθηκε νέα κακοποίηση.

«Κάθε δευτερόλεπτο έμοιαζε με μια ολόκληρη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης ένιωθε σαν να είχε «αποσυνδεθεί» ψυχικά από όσα συνέβαιναν.

Μετά τη σεξουαλική κακοποίηση, ο φρουρός φέρεται να τον ξυλοκόπησε άγρια και να επανέλαβε τις απειλές θανάτου. Ο Νταλάλ κατήγγειλε επίσης ότι εξαναγκάστηκε να δηλώσει στον βασανιστή του ότι τον αγαπούσε, προκειμένου να αποφύγει περαιτέρω βία.

«Τον ανάγκασαν να κάνει τον σκύλο»

Ο πρώην όμηρος περιέγραψε ακόμη περιστατικά εξευτελισμού που βίωσε μαζί με άλλους αιχμαλώτους. Σε ένα από αυτά, ο ίδιος και ο συγκρατούμενός του Όμερ Βένκερτ οδηγήθηκαν σε δωμάτιο όπου, όπως ισχυρίζεται, ο φρουρός διέταξε τον Βένκερτ να σταθεί στα τέσσερα και να γαβγίζει σαν σκύλος.

Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες υπέστησαν ξυλοδαρμό, με τον δράστη να ισχυρίζεται ότι επρόκειτο για «τιμωρία» εξαιτίας της μεταχείρισης Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Ο Νταλάλ απελευθερώθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2025, περισσότερα από δύο χρόνια μετά την απαγωγή του. Κατά την επιστροφή του διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί λοιμώξεις, απώλεια ακοής στο ένα αυτί και σοβαρά δερματικά προβλήματα.

Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ χαιρετά το συγκεντρωμένο πλήθος στο Ισραήλ, μετά την απελευθέρωσή του / Credits: Menahem Kahana / AFP

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ακολουθεί ψυχολογική θεραπεία για την αντιμετώπιση των τραυμάτων της αιχμαλωσίας.

Μιλώντας αργότερα στο ισραηλινό Channel 13, ο πρώην όμηρος χαρακτήρισε τις πράξεις που υπέστη ως σεξουαλική βία με στόχο την πλήρη ταπείνωσή του.

«Ο στόχος ήταν να συντρίψει την αξιοπρέπειά μου. Και αυτό ακριβώς έκανε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι κάθε ημέρα αιχμαλωσίας έμοιαζε με μια ατελείωτη κόλαση. «Επέστρεψα από τη συνάντηση με τον διάβολο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι καταγγελίες του έρχονται να προστεθούν σε άλλες μαρτυρίες πρώην ομήρων που έχουν περιγράψει περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, ξυλοδαρμών και απειλών κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στη Γάζα.

Μεταξύ αυτών είναι και η μαρτυρία της 62χρονης Αβίβα Σίγκαλ, η οποία κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων στη Γενεύη ότι υπήρξε μάρτυρας σεξουαλικής κακοποίησης μιας 16χρονης κοπέλας από μέλος της Χαμάς.

Σημειώνεται πως και ο πρώην όμηρος -φύλακας ασφαλείας του φεστιβάλ Nova- Ρομ Μπρασλάβσκι, έχει επίσης καταγγείλει στο παρελθόν δημόσια ότι υπέστη σοβαρά βασανιστήρια και εξευτελιστική μεταχείριση κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του.

Ρομ Μπρασλάβσκι

«Μου έβγαλαν όλα τα ρούχα, τα εσώρουχα, τα πάντα. Με έδεσαν ενώ ήμουν εντελώς γυμνός. Ήμουν διαλυμένος, ετοιμοθάνατος, χωρίς φαγητό. Προσευχόμουν στον Θεό: Σε παρακαλώ, σώσε με, βγάλε με από αυτό. Και απλώς λες στον εαυτό σου: Τι στο καλό συμβαίνει;».



Και πρόσθεσε: «Και ενώ ήμουν εκεί, κάθε μέρα, σε κάθε ξυλοδαρμό έλεγα στον εαυτό μου: Επέζησα άλλη μια μέρα στην κόλαση. Αύριο το πρωί, θα ξυπνήσω σε μια άλλη κόλαση. Και άλλη μια. Και άλλη μια. Δεν τελειώνει».

Οι καταγγελίες αυτές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ και διεθνώς. Ωστόσο, η Χαμάς έχει απορρίψει τις σχετικές μαρτυρίες, χαρακτηρίζοντάς τες στο παρελθόν «αβάσιμες κατηγορίες και ψευδείς ισχυρισμούς».

protothema.gr