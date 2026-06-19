Μπορεί οι φορολογικές εκπτώσεις από το φόρο εισοδήματος και η αύξηση του αφορολογήτου, που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης να εφαρμοστούν πλήρως με τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουμε του χρόνου (φορολογικό έτος 2026), ωστόσο, η πτυχή της αύξησης των προστίμων θα εφαρμοστεί από φέτος.

Συγκεκριμένα χθες το Τμήμα Φορολογίας ανήρτησε στη σελίδα του, τη δήλωση εισοδήματος ατόμου για το φορολογικό έτος 2025, με τους φορολογούμενους να έχουν στη διάθεση τους συνολικά 135 ημέρες για να συμμορφωθούν, δηλαδή μέχρι την 31η Οκτωβρίου. Παρά τις αλλαγές που επήλθαν στη φορολογική μεταρρύθμιση και φέτος θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαμε τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή, οι φορολογικές δηλώσεις, θα υποβληθούν μέσω του υφιστάμενου συστήματος TAXISnet.

Περισσότερες οι κυρώσεις

Αρχικά προγραμματίζονταν αυτές να υποβληθούν μέσω του νέου συστήματος Tax For All, ωστόσο οι αλλαγές που γίνονται σε αυτό λόγω του νέου φορολογικού καθεστώτος που είναι σε εφαρμογή από την 1η του χρόνου, επιλέγηκε όπως για τις δηλώσεις του 2025 να υποβληθούν μέσω της γνωστής διαδικασίας του TAXISnet.

Σημειώνεται πως λόγω των αλλαγών που γίνονται στο Tax For All εξαιτίας της φορολογικής μεταρρύθμισης, γι αυτό το λόγο καθυστέρηση η υποβολή της φορολογικής δήλωσης για το 2025. Πάντως, όσοι υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις και καταβάλλουν τον απαιτούμενο φόρο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31η Οκτωβρίου, σύμφωνα με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, αυτή θα είναι χωρίς την επιβολή οποιωνδήποτε τόκων και χρηματικών επιβαρύνσεων. Πάντως η εκπρόθεσμης υποβολή της δήλωσης εισοδήματος Ατόμου για το 2025 θα φέρει χρηματική επιβάρυνση €150. Τόσο η συγκεκριμένη αύξηση όσο και αυξήσεις σε άλλες χρηματικές κυρώσεις επήλθαν στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης. Προηγουμένως, το πρόστιμο ήταν ύψους €100.

Η ίδια ακριβώς διαδικασία με πριν

Βάσει του διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, υποχρέωση υποβολής δήλωσης εισοδήματος ατόμου για το φορολογικό έτος 2025 έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μεικτό εισόδημα για πέρσι, υπερβαίνει το ποσό των €19.500. Το Τμήμα Φορολογίας, σε ανακοίνωση του αναφέρει, πως στην σελίδα του Τμήματος www.mof.gov.cy/tax έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο «TAXISnet – Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2025».

Στοιχεία για 2024 και 2023

Για το φορολογικό έτος 2024, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, από τις 30 Απριλίου που άρχισε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Οκτωβρίου, είχαν υποβάλει οριστικά τις φορολογικές τους δηλώσεις γύρω στις 338 χιλιάδες φορολογούμενοι. Αξίζει να σημειωθεί πως σε σχέση με το φορολογικό έτος 2023 ο αριθμός των φορολογουμένων που είχαν υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις ήταν αυξημένος κατά 6.3%. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης εισοδήματος ατόμου για το 2023 ήταν η 30η Νοεμβρίου 2024 κατά την οποία υποβλήθηκαν 317.216χιλ. φορολογικές δηλώσεις.

Από του χρόνου τα νέα δεδομένα

Το 2027 και συγκεκριμένα με τις φορολογικές δήλωσεις του 2026, θα περιληφθούν όλες τις πρόνοιες της φορολογικής μεταρρύθμισης, δηλαδή, φορολογικές εκπτώσεις, αλλαγή φορολογικών κλιμάκων και του αφολόγητο. Ως γνωστό, οι εκπτώσεις που παραχωρούνται σε συνάρτηση με τη σύνθεση της οικογένειας καθώς του ετήσιου εισοδήματος της οικογένειας ενώ το αφορολόγητο ανέβηκε στις €22 χιλ. Ήδη οι φορολογικές δηλώσεις άρχισαν να γίνονται αισθητές στις μηνιαίες απολαβές των εργαζομένων που λαμβάνουν από την 1η του χρόνου. Εκτιμάται πως η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2026, θα αρχίσει τον Απρίλιο του 2027 και θα ολοκληρωθεί την 31η Ιουλίου. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικού εισοδήματος θα έχουν οι φορολογούμενοι ηλικίας 25 μέχρι 71 ετών.