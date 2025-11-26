Οργιάζει η ψηφιακή βία που συνυπάρχει με την ενδοοικογενειακή, αφού δεκάδες γυναίκες πέφτουν θύματα αυτής της νέας τάσης με τον ψηφιακό κόσμο. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, (ΣΠΑΒΟ) για το 2025:

Μία στις πέντε περιπτώσεις γυναικών που λαμβάνουν συμβουλευτική, αναφέρουν εμπειρία διαδικτυακής βίας,

Περίπου 7% των αναφορών στη Γραμμή Βοήθειας 1440 σχετίζονται και με διαδικτυακή βία,

40% των φιλοξενούμενων θυμάτων αναφέρουν ότι έχουν βιώσει κάποια μορφή διαδικτυακής βίας.

Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν χθες στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας. Σύμφωνα με την επιστημονική διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ, Άντρη Ανδρονίκου, συχνότερες μορφές ψηφιακής βίας που αναφέρονται από τα ίδια τα θύματα περιλαμβάνουν:

έλεγχο μέσω GPS, εφαρμογών και social media,

ανάγνωση μηνυμάτων και email χωρίς συναίνεση,

απαίτηση για κωδικούς πρόσβασης,

διαδικτυακή παρακολούθηση,

απειλές δημοσιοποίησης προσωπικών φωτογραφιών και βίντεο,

εκβιασμούς και

δημιουργία ψεύτικων προφίλ για διασυρμό.

Όπως ανέφερε, για γυναίκες και κορίτσια, ο ψηφιακός κόσμος έχει μετατραπεί σε ναρκοπέδιο παρενόχλησης, κακοποίησης και ελέγχου μέσω διαδικτυακής και σεξουαλικής παρενόχλησης, κυβερνοπαρακολούθησης, απειλών και εκβιασμών, κακοποίησης μέσω εικόνων και deepfake, εκδικητικής και βίαιης πορνογραφίας, τρολαρίσματος και κυβερνοεκφοβισμού, doxxing (δημοσίευση προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον εκφοβισμό), πλαστοπροσωπίας και δημιουργίας ψεύτικων προφίλ, ελέγχου πρόσβασης, ρητορικής μίσους και παραπληροφόρησης και διαδικτυακής εξαπάτησης και δράσης μισογυνιστικών δικτύων.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε με την τοποθέτησή του και ο υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης, ο οποίος ανέφερε ότι αυτό που ξεκινά ως ένα απλό μήνυμα, ένα σχόλιο ή μια ανάρτηση, μπορεί να εξελιχθεί σε καταιγίδα απειλών και βίας στην πραγματική ζωή. Ιδιωτικές φωτογραφίες υποκλέπτονται και χρησιμοποιούνται χωρίς συναίνεση, ψευδείς ειδήσεις διαδίδονται μέσα σε δευτερόλεπτα, τοποθεσίες παρακολουθούνται, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία deepfakes (ψηφιακά επεξεργασμένων βίντεο ή εικόνων), που στόχο έχουν να ντροπιάσουν και να φιμώσουν γυναίκες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία στις δέκα γυναίκες έχει υποστεί διαδικτυακή παρενόχληση. Σε άλλες περιοχές, τα ποσοστά είναι ακόμη πιο υψηλά.

Όπως ανέφερε, με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση της διαδικτυακής βίας σε βάρος κοριτσιών ηλικίας 13-18 ετών, στο πλαίσιο της ανάληψης από την Κύπρο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγραμματίζονται μία σειρά σημαντικών δράσεων. Θα εκπονηθεί, όπως είπε, πανευρωπαϊκή έρευνα που αναλύει το πρόβλημα της διαδικτυακής βίας σε βάρος κοριτσιών και προτείνει τρόπους αντιμετώπισής της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο ίδιο πλαίσιο, η Κυπριακή Προεδρία θα ετοιμάσει προσχέδιο Συμπερασμάτων Συμβουλίου με προτεινόμενους τρόπους αποτελεσματικής καταπολέμησης του φαινομένου, τα οποία αναμένεται να υιοθετηθούν σε επίπεδο Ευρωπαίων υπουργών τον Ιούνιο του 2026. Σειρά άλλων εκδηλώσεων ενημέρωσης και διαφώτισης της κοινωνίας των πολιτών προγραμματίζεται επίσης σε Βρυξέλλες και Νέα Υόρκη, με αποκορύφωμα μεγάλο πανευρωπαϊκό συνέδριο, το οποίο φιλοδοξεί να φιλοξενήσει η Κυπριακή Προεδρία το Μάιο του 2026 στη Λευκωσία.