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Το εικονιζόμενο πρόσωπο εντοπίστηκε σήμερα 16/10/2026 από μέλη της Αστυνομίας στη Λευκωσία και γίνονται εξετάσεις για εξακρίβωση των στοιχείων του. Ο άγνωστος άντρας είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει, με αποτέλεσμα να παραμένουν άγνωστα τα στοιχεία του και ο τόπος διαμονής του.

Η Αστυνομία δίνει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του και απευθύνει έκκληση για πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσουν στην εξακρίβωση των στοιχείων του άγνωστου άντρα, ώστε αυτός να επιστρέψει στον τόπο διαμονής του και τους οικείους του.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση του άγνωστου άντρα, να επικοινωνήσει με τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802380 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.