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Το Q3’26 Venture Pulse Report της KPMG παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη εικόνα των παγκόσμιων τάσεων στις επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital – VC) για το τρίτο τρίμηνο του 2026, αναλύοντας την επενδυτική δραστηριότητα, την εξέλιξη των συναλλαγών, τους τομείς που προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και τις προοπτικές για το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, οι παγκόσμιες επενδύσεις Venture Capital διατήρησαν τη δυναμική τους κατά το Q3’26, φθάνοντας τα $170,9 δισ. μέσα από 8.341 συμφωνίες. Παρά τη μείωση σε σχέση με το ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο εξάμηνο του έτους, η επενδυτική δραστηριότητα παρέμεινε σημαντικά υψηλότερη από τα ιστορικά επίπεδα, με βασικούς μοχλούς τις μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και τις τεχνολογίες και υποδομές που υποστηρίζουν την ανάπτυξή της.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Τεχνητή Νοημοσύνη εξακολούθησε να αποτελεί τον κυρίαρχο επενδυτικό τομέα, με το ενδιαφέρον να επεκτείνεται πέρα από τις εφαρμογές για καταναλωτές και τα βασικά μοντέλα AI, προς τις επιχειρηματικές λύσεις, τo Physical AI, τη ρομποτική και τις υποστηρικτικές υποδομές. Παράλληλα, αυξημένο ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι ημιαγωγοί, τα κέντρα δεδομένων, η υπολογιστική ισχύς, η ενέργεια και η προηγμένη βιομηχανική παραγωγή.

Η έκθεση καταγράφει επίσης διαφοροποιήσεις στη δυναμική των επιμέρους γεωγραφικών περιοχών. Η Αμερική διατήρησε το μεγαλύτερο μερίδιο των παγκόσμιων επενδύσεων, με τις ΗΠΑ να συνεχίζουν να παρουσιάζουν έντονη δραστηριότητα. Η Ασία επέδειξε ανθεκτικότητα, με βελτίωση της επενδυτικής δυναμικής στην Κίνα, ενώ η Ευρώπη κατέγραψε ένα ιδιαίτερα θετικό τρίμηνο, με σημαντικές επενδύσεις στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της αμυντικής τεχνολογίας και των τεχνολογιών αιχμής.

Επιπλέον, η αμυντική τεχνολογία και οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας συνέχισαν να προσελκύουν επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ οι συνθήκες για εξόδους επενδυτών (exits) παρέμειναν διαφοροποιημένες μεταξύ των αγορών. Την ίδια στιγμή, οι δευτερογενείς συναλλαγές αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ως εναλλακτική επιλογή ρευστοποίησης, καθώς οι επιχειρήσεις παραμένουν ιδιωτικές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Όσον αφορά τις προοπτικές για το Q4’26, το report εκτιμά ότι οι παγκόσμιες επενδύσεις Venture Capital θα διατηρήσουν τη δυναμική τους, με το κεφάλαιο να συνεχίζει να κατευθύνεται κυρίως προς την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις υποδομές που υποστηρίζουν την αξιοποίησή της. Η ρομποτική, οι βιομηχανικές εφαρμογές, τα αυτόνομα συστήματα, οι ημιαγωγοί, η ενέργεια και η αμυντική τεχνολογία αναμένεται επίσης να παραμείνουν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Το Q3’26 Venture Pulse Report της KPMG προσφέρει μια συνολική αποτύπωση του διεθνούς επενδυτικού περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις γεωγραφικές διαφοροποιήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον της παγκόσμιας αγοράς Venture Capital.

KPMG Κύπρου