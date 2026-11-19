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Δεν αποκλείει στο μέλλον η HELLENiQ ENERGY να διεκδικήσει συμμετοχή στις εργασίες σε τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Ανδρέας Σιάμισης, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αθήνα στο πλαίσιο, του πρώτου διεθνούς σεμιναρίου για την ενέργεια.

Ερωτηθείς ο κ. Σιάμισιης (Κύπριος στην καταγωγή) για την εμπλοκή του Ομίλου στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Δημοκρατίας στην κυπριακή ΑΟΖ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλη διεθνή εταιρεία. Όπως, διευκρίνισε, σήμερα δεν αποτελεί προτεραιότητα της HELLENiQ ENERGY. «Το τι θα κάνουμε στο μέλλον είναι προς διερεύνηση και διευκρίνηση. Το ξέρετε πως υπάρχει σκέψη κυπριακής κυβέρνησης να αδειοδότησει νέα τεμάχια» πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους μέχρι στιγμής η HELLENiQ ENERGY, δεν είχε εμπλακεί στην κυπριακή ΑΟΖ. Όπως, είπε, η απόφαση για μη συμμετοχή στα κυπριακά τεμάχια λήφθηκε πριν από μερικά χρόνια, καθώς ο ενεργειακός όμιλος θεώρησε πως δεν μπορούσε να προσφέρει αυτά που πιθανόν να απαιτούνταν στην κυπριακή ΑΟΖ. Ο κ. Σιάμισιης παράθεσε τους λόγους που κράτησαν πίσω τον Όμιλο, επισημαίνοντας πως αφορούσαν τα ζητήματα τεχνογνωσίας, οικονομικού ρίσκου και πολιτικής σταθερότητας.

« Αφορά την τεχνογνωσία που έχει να κάνει με την γεώτρηση καθώς τα νερά είναι βαθιά. Το να μπούμε εμείς που δεν έχουμε παραξει ποτέ πετρέλαιο και να μπούμε να τρυπήσουμε θα ήταν τουλάχιστον ανεύθυνο» κατέληξε.

Ο κ .Σιάμισης απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων από την Κύπρο, τη Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία. Στο σεμινάριο με τίτλο «Η ενέργεια στο σταυροδρόμι. Γεωπολιτικές εξελίξεις, διεθνείς αγορές και το μέλλον» συμμετείχαν δημοσιογράφοι και επαγγελματίες στον τομέα των ενέργειας.