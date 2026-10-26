Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Συμφωνία για την εξαγορά της κυπριακής εταιρείας πετρελαιοειδών και εμπορίας καυσίμων STAROIL (CYPRUS) LTD υπέγραψε η HELLENiQ ENERGY, μέσω της θυγατρικής της HELLENiQ ENERGY Cyprus Holdings Ltd.

Όπως ανακοίνωσε ο όμιλος, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) της Κύπρου.

Η HELLENiQ ENERGY χαρακτηρίζει τη συμφωνία ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη μακροχρόνια παρουσία και ανάπτυξή της στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές της κυπριακής αγοράς.