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Αν τηλεφώνησε κάποιος συνάδελφός σας νωρίτερα στο γραφείο, δηλώνοντας πως δεν θα έρθει δουλειά γιατί είναι άρρωστος, μην ανησυχήσετε. Ενδεχομένως ο πραγματικός λόγος της απουσίας του να είναι άλλος. Ίσως να αφορά το πολυαναμενόμενο βιντεοπαιγνίδι Grand Theft Auto VI, γνωστό ως GTA 6, το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, μετά από 13 χρόνια αναμονής.

Μάλιστα, το φαινόμενο έχει ήδη αποκτήσει τη δική του ονομασία στο εξωτερικό, με τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να το χαρακτηρίζουν «γρίπη του GTA», ακριβώς γιατί εκατομμύρια εργαζόμενοι σε πολλές χώρες προτίθενται να απουσιάσουν σήμερα από τις δουλειές τους, για να μπορέσουν να παίξουν με το GTA 6!

Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό ή και εξωφρενικό, ωστόσο, τα στοιχεία από το εξωτερικό καταδεικνύουν ότι η κυκλοφορία του νέου παιχνιδιού μετά από 13 χρόνια προκαλεί πραγματικό πονοκέφαλο σε επιχειρήσεις και εκατομμύρια εργαζομένους, λόγω του μεγάλου αριθμών αιτήσεων αδειών και αναρρωτικών που υποβάλλονται για τη σημερινή ημέρα.

Η συζήτηση δεν ξεκίνησε σήμερα. Εδώ και εβδομάδες, επιχειρήσεις σε ΗΠΑ, Βρετανία και πολλές άλλες χώρες βλέπουν τους εργαζομένούς τους να ζητούν να απουσιάσουν ακριβώς την ημέρα κυκλοφορίας του GTA 6. Και, όπως φαίνεται, η ημερομηνία δεν επιλέχθηκε τυχαία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες σε εργαζόμενους στις ΗΠΑ, ο αριθμός των αιτήσεων αδειών που υποβλήθηκαν για σήμερα Πέμπτη, που κυκλοφορεί το νέο παιχνίδι, παρουσιάζει αύξηση από 13% μέχρι και 20% σε σύγκριση με αντίστοιχες ημέρες προηγούμενων ετών.

Την ίδια ώρα, περίπου 2,5 εκατομμύρια Βρετανοί εργαζόμενοι αναμένεται να απουσιάζουν σήμερα από την εργασία τους για τον ίδιο λόγο.

Μάλιστα, σε άλλη έρευνα, το 18% των εργαζομένων που συμμετείχαν δήλωσε ότι σκοπεύει να πάρει άδεια για να παίξει GTA 6, με το ποσοστό να ανεβαίνει στο 32% μεταξύ των Gen Z (όσοι γεννήθηκαν περίπου από το 1997 έως το 2012). Στην ίδια έρευνα, οι μισοί από εκείνους που σκοπεύουν να λείψουν για να παίξουν κάποιο νέο παιχνίδι είπαν ότι προτιμούν να δηλώσουν κάποια ασθένεια από το να ζητήσουν άδεια. Πρακτική που ισχύει και για την περίπτωση του GTA 6.

Χαμένη παραγωγικότητα

Τα στοιχεία που καταγράφονται στις έρευνες είναι χαρακτηριστικά της «επιδημίας».

Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την εταιρεία UKG, η οποία ανέλυσε στοιχεία περίπου δύο εκατομμυρίων εργαζομένων, οι άδειες για την ημέρα κυκλοφορίας του GTA 6 παρουσιάζουν αύξηση περίπου 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα των προηγούμενων ετών. Μάλιστα, για την επόμενη ημέρα, δηλαδή αύριο Παρασκευή, οι αιτήσεις είναι αυξημένες κατά περίπου 9%.

Σύμφωνα με ξεχωριστή έρευνα της εταιρείας Zety σε 1.040 Αμερικανούς εργαζομένους, το 11% σχεδιάζει να πάρει άδεια ή να αλλάξει το πρόγραμμά του για να παίξει GTA 6. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 22% μεταξύ των Gen Z και στο 16% μεταξύ των millennials.

Σε άλλη έρευνα της GameSquare, σε 1.000 εργαζόμενους που παίζουν βιντεοπαιχνίδια, το 10% δήλωσε ότι σχεδιάζει να μην πάει στη δουλειά την ημέρα κυκλοφορίας του παιχνιδιού, ενώ το 30% εξετάζει το ενδεχόμενο να πάρει άδεια. Από όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο άδειας, το 36% σκέφτεται να δηλώσει ασθένεια.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το κόστος στις ΗΠΑ από την απώλεια παραγωγικότητας μπορεί να αγγίξει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια!

Φρενίτιδα και στη Βρετανία

Στη Βρετανία, υπολογίζεται ότι 2,56 εκατομμύρια εργαζόμενοι σχεδιάζουν να απουσιάσουν από την εργασία τους. Από αυτούς, περίπου 1,68 εκατομμύρια προτίθενται να χρησιμοποιήσουν την κανονική τους άδεια, ενώ σχεδόν 900.000 εξετάζουν το ενδεχόμενο να δηλώσουν άρρωστοι.

Η ίδια έρευνα υπολογίζει την αξία των ενδεχόμενων χαμένων ωρών εργασίας σε περίπου 403,5 εκατομμύρια στερλίνες, με βάση την ωριαία αμοιβή των εργαζομένων.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι εν λόγω εκτιμήσεις δεν σημαίνουν απαραιτήτως πως πρόκειται για ζημιά για την οικονομία, αφού αυτές οι άδειες σε κάποια στιγμή θα δίνονταν έτσι και αλλιώς. Ωστόσο, το πρόβλημα εντοπίζεται όταν αυτά τα αιτήματα και οι απουσίες από τις εργασίες γίνονται μαζικά, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης.