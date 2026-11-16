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Σε περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Μέση Ανατολή προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναπτύσσοντας τρίτο αεροπλανοφόρο στην περιοχή, την ώρα που το Ιράν εξαπολύει νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν. Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία των χωρών του Περσικού Κόλπου για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών.

Το USS Theodore Roosevelt αναμενόταν να φτάσει τη Δευτέρα στην περιοχή, όπου επιχειρούν ήδη δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε εισέλθει στη Μέση Ανατολή από την Κυριακή. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται εν μέσω παρατεταμένου διπλωματικού αδιεξόδου μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διαβεβαιώνει ότι δεν επιδιώκει νέο κύκλο εκτεταμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά να διατηρεί την οικονομική και στρατιωτική πίεση προς το Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times την Κυριακή, το USS Theodore Roosevelt έλαβε εντολή να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, όπου βρίσκονται ήδη τα αεροπλανοφόρα USS George H.W. Bush και USS George Washington.

Ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος ανώνυμη πηγή στην αμερικανική κυβέρνηση, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι το Theodore Roosevelt και η δύναμη κρούσης που το συνοδεύει βρίσκονταν ήδη στην περιοχή από την Κυριακή.

🚨The USS Roosevelt aircraft carrier has arrived in the U.S. military central command (CENTCOM) area of responsibility earlier on Sunday, a U.S. official tells me

🚨The U.S. military now has three air craft carrier strike groups in CENTCOM November 15, 2026

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), που είναι αρμόδια για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, δεν είχε σχολιάσει τις σχετικές πληροφορίες.

Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν το Theodore Roosevelt θα αντικαταστήσει κάποιο από τα δύο αεροπλανοφόρα ή εάν θα επιχειρούν ταυτόχρονα και τα τρία. Στη δεύτερη περίπτωση, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανάπτυξη αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή από τον Απρίλιο.

U.S. NAVAL BUILDUP NEAR IRAN



Our latest estimates indicate approximately 19 U.S. warships operating across CENTCOM’s area of responsibility.



3 X aircraft carriers: USS Theodore Roosevelt, USS George Washington and USS George H.W. Bush.



2 X guided missile cruisers.



14 guided… pic.twitter.com/2MHVwtCZQA — Open Source Intel (@Osint613) November 15, 2026

Η στρατιωτική ενίσχυση πραγματοποιείται ενώ η σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, παραμένει χωρίς πολιτική διευθέτηση.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται σε αδιέξοδο εδώ και μήνες, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν αναμένει ούτε επιδιώκει επανέναρξη εντατικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Νέα επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Την ίδια ώρα, νέα ένταση καταγράφεται στο Μπαχρέιν, όπου οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής εγκατάστασης.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του επίλεκτου ιρανικού στρατιωτικού σώματος, έξι drones εφόρμησης έπληξαν σύστημα ραντάρ στη βάση ελικοπτέρων Αρ Ρίφα, νότια της πρωτεύουσας Μανάμα.

Το υπουργείο Άμυνας του Μπαχρέιν ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι οι ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν και κατέστρεψαν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πρόκειται για το δεύτερο αντίστοιχο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς οι αρχές της χώρας είχαν ανακοινώσει αναχαίτιση drones και την Παρασκευή.

Οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί για την έκβαση της επίθεσης δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Το Μπαχρέιν αποτελεί στενό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και φιλοξενεί σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, γεγονός που καθιστά τη στοχοποίησή του ιδιαίτερα ανησυχητική για τα υπόλοιπα κράτη του Περσικού Κόλπου.

Οργή της Τεχεράνης για τις απαιτήσεις αποζημιώσεων

Η νέα ένταση συνοδεύεται από οξεία διπλωματική αντιπαράθεση ανάμεσα στο Ιράν και τις έξι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), οι οποίες ζητούν αποζημιώσεις για τις επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο έδαφός τους.

Η Τεχεράνη απορρίπτει τις απαιτήσεις, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες χώρες διευκόλυναν τις αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της.

«Πώς είναι δυνατόν χώρες που συμμετείχαν ενεργά σε στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον μιας γειτονικής χώρας και διέθεσαν τον εναέριο χώρο, το έδαφος και τα ύδατά τους σε όσους επιτέθηκαν στο ιρανικό έδαφος να μιλούν για διεκδίκηση αποζημιώσεων από το Ιράν;», δήλωσε την Κυριακή ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

«Τι γίνεται με το εγγενές και νόμιμο δικαίωμα του Ιράν να υπερασπιστεί τον εαυτό του;», πρόσθεσε.

Ο Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε επίσης τα κράτη του Κόλπου ότι «πρέπει να προσέξουν να μην ανοίξουν ξανά παλιές πληγές», αναφερόμενος στην υποστήριξη που είχαν προσφέρει στον Σαντάμ Χουσεΐν κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν – Ιράκ τη δεκαετία του 1980.

Η Εμπτεσάμ Αλ Κέτμπι, του ερευνητικού κέντρου Emirates Policy Center, εκτίμησε ότι το Ιράν επιχειρεί να μεταφέρει το κόστος της σύγκρουσης στις γειτονικές χώρες.

«Το Ιράν θέλει οι χώρες του Κόλπου να πληρώσουν το τίμημα ενός πολέμου που δεν επέλεξαν και στη συνέχεια να παραιτηθούν από το δικαίωμά τους στη λογοδοσία και τις αποζημιώσεις. Αυτή είναι μια εξίσωση που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή», δήλωσε.

Οι χώρες του Κόλπου ενισχύουν τη στρατιωτική τους συνεργασία

Οι φόβοι για νέες ιρανικές επιθέσεις έχουν οδηγήσει τα κράτη του Περσικού Κόλπου στην ενίσχυση των κοινών αμυντικών μηχανισμών τους.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου ανακοίνωσε τη δημιουργία προκεχωρημένου στρατηγείου στο Κουβέιτ για την ενοποιημένη στρατιωτική διοίκησή του, καθώς και την ανάπτυξη δυνάμεων στις νέες εγκαταστάσεις.

Ο γενικός γραμματέας του οργανισμού, Τζάσεμ Μοχάμεντ Αλ Μπουντάιουι, υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα των κρατών-μελών να προστατεύσουν την ασφάλεια και την κυριαρχία τους απέναντι στις επιθέσεις που αποδίδουν στο Ιράν.

Η κινητοποίηση αντανακλά την ανησυχία ότι η Τεχεράνη μπορεί να επιχειρήσει να πιέσει στρατιωτικά τις γειτονικές χώρες, προκειμένου να επιβάλει ευνοϊκότερους όρους για τον τερματισμό της περιφερειακής σύγκρουσης, που διαρκεί ήδη εννέα μήνες.

Στενά του Ορμούζ: Υποχωρεί η πίεση στην αγορά πετρελαίου

Ένα ακόμη κρίσιμο μέτωπο παραμένει η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, όπου το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις και τις προειδοποιήσεις προς τα εμπορικά πλοία.

Η Τεχεράνη διατυπώνει σχεδόν καθημερινά ισχυρισμούς για δεξαμενόπλοια που προσκρούουν σε νάρκες κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή, αν και ελάχιστα από τα περιστατικά αυτά έχουν επιβεβαιωθεί.

Παρά τις προσπάθειες περιορισμού της ναυσιπλοΐας, οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου των χωρών του Κόλπου παρουσιάζουν σταδιακή ανάκαμψη, ενώ οι διεθνείς τιμές του αργού έχουν υποχωρήσει σημαντικά.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), οι εξαγωγές πετρελαίου των χωρών του Κόλπου, εξαιρουμένου του Ομάν, έφτασαν τον Οκτώβριο τα 18,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, παραμένοντας περίπου 26% χαμηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα.

Αντίθετα, το Ιράν δεν έχει καταφέρει να εξαγάγει σημαντικές ποσότητες δικού του αργού για περισσότερο από δύο μήνες.

Η εξέλιξη περιορίζει την αποτελεσματικότητα της ενεργειακής πίεσης που επιχειρεί να ασκήσει η Τεχεράνη, καθώς οι γειτονικές χώρες ανακτούν μέρος της εξαγωγικής τους δραστηριότητας.

Οι όροι της Τεχεράνης και η άρνηση Τραμπ για νέα συμφωνία

Η ιρανική ηγεσία εξακολουθεί να θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο τερματισμός του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η σταδιακή άρση των διεθνών κυρώσεων και η αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, εμφανίζεται αποφασισμένος να διατηρήσει την οικονομική πίεση, εκτιμώντας ότι η Τεχεράνη θα αναγκαστεί τελικά να περιορίσει τις απαιτήσεις της.

Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη την επιθυμία των χωρών του Περσικού Κόλπου να αποφευχθεί μια νέα γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση.

«Κατόπιν αιτήματος των χωρών που προσπαθώ να προστατεύσω, το κάνουμε με έναν τρόπο που απαιτεί λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά είναι κάπως πιο πολιτισμένος», δήλωσε την Πέμπτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε επίσης τις προσπάθειες του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς να επανεκκινήσει τις συνομιλίες με το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θεωρεί αναγκαία μια νέα συμφωνία.

«Δεν χρειαζόμαστε συμφωνία με το Ιράν. Εκείνες οι ημέρες έχουν περάσει προ πολλού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η στάση αυτή διατηρεί το διπλωματικό αδιέξοδο, την ώρα που η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, οι επιθέσεις στο Μπαχρέιν και η κινητοποίηση των κρατών του Κόλπου συντηρούν τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης στην περιοχή.

protothema.gr