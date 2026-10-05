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Το εικονιζόμενο πρόσωπο αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπoθέσεις υποκλοπής και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης δεδομένων τραπεζικών καρτών, κλοπής από λογαριασμό, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 28/09/2026 – 05/10/2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.