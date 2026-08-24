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ΟΙ φετινές βροχές έχουν δώσει ανάσες. Δεν έλυσαν το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον πρόσφερα τη δυνατότητα στους αρμοδίους να διαχειριστούν τους υδάτινους πόρους με φειδώ μεν, αλλά χωρίς αποκοπές. Και τούτο είναι πολύ σημαντικό για τα νοικοκυριά και γενικά για τους πολίτες, που με βάση τα περσινά δεδομένα ανέμεναν περικοπές.

ΤΟ γεγονός ότι δεν γίνονται περικοπές, τούτο δεν σημαίνει σπατάλη. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσίασε σε ρεπορτάζ του ο «Φ», με βάση τις τεχνικές αξιολογήσεις του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), καταδεικνύεται ότι σε ορισμένα από τα σημαντικότερα υδατικά συστήματα της χώρας, τα αποθέματα που προβλέπεται να παραμείνουν στο τέλος του 2026 και κατά την περίοδο 2027-2028, εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από το επίπεδο ασφάλειας του 35% ή να παρουσιάζουν ιδιαίτερα περιορισμένα περιθώρια διαχείρισης.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης υδατικής επισφάλειας, όπως άλλωστε όλες οι χώρες τόσο της Μεσογείου, όσο και της Κεντρικής Ευρώπης. Σύμφωνα με το ΤΑΥ, τα συνολικά αποθέματα στα φράγματα ανέρχονται στο 38,9% (113,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα – ΕΚΜ), αγγίζοντας επικίνδυνα το κρίσιμο όριο ασφαλείας του 35%. Το ΤΑΥ προειδοποιεί ότι τυχόν περαιτέρω υποχώρηση των αποθεμάτων θα αυξήσει ουσιωδώς τον κίνδυνο σοβαρής λειψυδρίας για τα έτη 2027 και 2028.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως πολλά έχουν γίνει από πλευράς του κράτους για αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Αξιοποιήθηκαν όλες οι τεχνικές δυνατότητες. Όπως για παράδειγμα οι αφαλατώσεις, που παραμένουν κρίσιμος πυλώνας της υδατικής ασφάλειας της χώρας. Τα τελευταία χρόνια έχει υλοποιηθεί εκτεταμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της παραγωγής αφαλατωμένου νερού μέσω κινητών μονάδων. Με την ένταξη των κινητών μονάδων αφαλάτωσης εντός του 2026 αναμένεται ότι η κάλυψη θα ανέρχεται σε 76%. Παράλληλα προωθείται η εγκατάσταση πρόσθετων μονάδων και η υλοποίηση νέων μόνιμων υποδομών σε διάφορες περιοχές της Κύπρου με ορίζοντα το 2029.

ΤΑ κράτη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές αλλαγές. Ωστόσο τίποτε δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αναπόφευκτη εξέλιξη. Και κανένα πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται εκ των υστέρων. Και κανένα πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με προσωρινά μέτρα.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, πάντα, ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Ένας σχεδιασμός, που θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμος. Να λαμβάνει υπόψη και τις ανάγκες των επόμενων χρόνων.

ΤΗΝ ίδια ώρα, πέραν από τις ευθύνες του κράτους, υπάρχουν κι όλα εκείνα που θα πρέπει να κάνουν οι πολίτες. Δεν είναι πολλά, αλλά είναι σημαντικά. Να… τσιγκουνεύονται το νερό. Να αποφεύγουν τις σπατάλες.