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Ακόμη μία σορός ανασύρθηκε από το ναυάγιο που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 13.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ ανακοίνωσε ότι η σορός ανήκει σε γυναίκα, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων μειώθηκε πλέον στους 15.

Σύμφωνα με τον Ουστέλ, η σορός θα υποβληθεί σε εξετάσεις γενετικού υλικού, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποια από τις αγνοούμενες ανήκει.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων αγνοουμένων συνεχίζονται.

ΚΥΠΕ