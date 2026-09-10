Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό μουσικό στερέωμα.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή καλλιτέχνη ήταν και η τραγουδίστρια Έλενα Παπαρίζου. Με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε ένα βίντεο από την κοινή τους παρουσία στο μουσικό ριάλιτι «The Voice» ενώ στη λεζάντα αποχαιρέτησε τον καλό της συνάδελφο.

Όπως αποκάλυψε η δημοφιλής τραγουδίστρια, οι δυο τους γνωρίζονταν για περισσότερα από 20 χρόνια, έχοντας μοιραστεί στιγμές, συνεργασίες, αλλά και προσωπικές συζητήσεις που η τραγουδίστρια κρατά βαθιά μέσα της.

Η Έλενα Παπαρίζου μίλησε για έναν άνθρωπο και καλλιτέχνη μοναδικό, αποκαλώντας τον μάλιστα «αυτοκράτορα».

Ολόκληρη η ανάρτησή της:

«Πάνω από 20 χρόνια γνωριζόμαστε… και σήμερα τα λόγια μοιάζουν τόσο λίγα…

Γιώργο μου, ήσουν ένας και μοναδικός. Άρχοντας. Αυτοκράτορας. Ανεπανάληπτος. Με έναν δικό σου, μοναδικό τρόπο να επικοινωνείς με τον κόσμο, να τον κάνεις να χαίρεται, να συγκινείται, να τραγουδάει μαζί σου.

Κι όμως, πίσω από όλα αυτά, εγώ θα θυμάμαι πάντα εκείνη την ψυχή μικρού παιδιού. Το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου, τις στιγμές μας… Και τις κουβέντες μας, εκείνες τις πιο προσωπικές, που είχαν πάντα ένα απίστευτο βάθος. Κουβέντες γεμάτες αλήθεια και ειλικρίνεια, που έδειχναν την καθαρότητα και την ευαισθησία της ψυχής σου. Όλα όσα μοιραστήκαμε μέσα σε τόσα χρόνια θα τα κρατάω πάντα μέσα μου.

Σε λάτρεψε ο κόσμος, Γιώργο. Και θα συνεχίσει να σε λατρεύει, γιατί άνθρωποι και καλλιτέχνες σαν εσένα δεν φεύγουν πραγματικά. Ζουν μέσα από τα τραγούδια τους, στις αναμνήσεις μας, στις στιγμές που μας χάρισαν.

Γιώργο μου, έχω μάτια δακρυσμένα… για σένα…

Καλό ταξίδι αυτοκράτορά μας…»

iefimerida.gr