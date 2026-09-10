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Από τον Απρίλη του 2024 μέχρι σήμερα έχουν εκσυγχρονιστεί 80 αλιευτικά σκάφη, ενώ για πρώτη φορά, οι επαγγελματίες της μικρής παράκτιας αλιείας έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν σχέδια χορηγιών που καλύπτουν το 100% της επιλέξιμης δαπάνης, χωρίς να απαιτείται ιδιωτική συμμετοχή είπε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χρίστος Σενέκης. Μιλώντας στο πλαίσιο του στο 1ο Φεστιβάλ Ψαριού – Γιορτή του Ψαρά και του Ποταμού Λιοπετρίου είπε επίσης συνεχίζεται το σχέδιο αποζημίωσης για ζημιές που προκαλούνται στα αλιεύματα από δελφίνια και άλλα προστατευόμενα θαλάσσια θηλαστικά, στηρίζοντας περίπου 300 επαγγελματίες αλιείς κάθε χρόνο, ενώ «από την έναρξη εφαρμογής του σχεδίου, το 2025, έχουν ήδη καταβληθεί αποζημιώσεις ύψους €1 εκατομμυρίου, ενώ μέχρι το 2029 προβλέπεται η συνολική στήριξη να ανέλθει στα €4 εκατομμύρια».

Πρόσθεσε ότι παράλληλα ότι εφαρμόζονται στοχευμένα μέτρα για την στήριξη του εισοδήματος των αλιέων και την αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων που καλούνται να διαχειριστούν. «Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται η αποζημίωση για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, αλλά και η ενίσχυση για τη συλλογή και απομάκρυνση του λαγοκέφαλου», είπε ο Υπουργός.

Τόνισε επίσης ότι τα εργαλεία στήριξης προσαρμόζονται στις συνθήκες οι οποίες αλλάζουν και δημιουργούν νέες πιέσεις στον κλάδο, εξηγώντας έτσι ότι λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή κρίση που προέκυψε λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, «προχωρήσαμε στην εφαρμογή σχεδίου οικονομικής αντιστάθμισης για το κόστος του γεωργικού πετρελαίου».

Υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στη στήριξη της αλιείας, τόσο ως παραγωγικού τομέα όσο και ως βασικού πυλώνα για τις παράκτιες κοινότητες και την επισιτιστική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, παράλληλα με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των αλιευτικών αποθεμάτων. Όπως ανέφερε, προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούνται εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027, για επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό του τομέα, την υδατοκαλλιέργεια, τις υποδομές και τη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών. Επεσήμανε, παράλληλα, ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών Κώστας Καδής εξήρε την ιδιαίτερα υψηλή απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων από την Κύπρο.

Πρόσθεσε ότι «η αναβάθμιση των αλιευτικών μας καταφυγίων αποτελεί σημαντικό μέρος της προσπάθειάς μας για τη στήριξη των επαγγελματιών αλιέων, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και, ταυτόχρονα, την ανάδειξη των παράκτιων περιοχών με σεβασμό στον ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό τους χαρακτήρα».

Στο πλαίσιο αυτό όπως ανέφερε εντάσσεται και το συγχρηματοδοτούμενο έργο διαμόρφωσης του Αλιευτικού Καταφυγίου Ποταμού Λιοπετρίου. «Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής για την κυπριακή αλιεία, το οποίο θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις υποδομές και τις λειτουργίες της παράκτιας ζώνης, δημιουργώντας παράλληλα οφέλη για την οικονομία της ευρύτερης περιοχής».

Εξήγησε ότι «η πορεία του έργου δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Η υλοποίηση ενός έργου αυτής της κλίμακας και πολυπλοκότητας παρουσίασε στην πορεία προκλήσεις, οι οποίες επηρέασαν το αρχικό χρονοδιάγραμμα και, αναπόφευκτα, την καθημερινότητα των επαγγελματιών αλιέων της περιοχής. Έχουμε επίγνωση αυτής της πραγματικότητας και των δυσκολιών που αντιμετώπισαν». Πρόσθεσε ότι σήμερα, οι εργασίες βρίσκονται εκ νέου σε εξέλιξη. Ήδη όπως είπε, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που αφορούν στην κατασκευή των δρόμων και των πεζοδρομίων, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2027 αναμένεται να αποπερατωθούν τα λιμενικά έργα και ακολούθως να ολοκληρωθούν οι κτηριακές εγκαταστάσεις.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι η πρόοδος του έργου πρέπει να συνοδεύεται από «ουσιαστική στήριξη προς τους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από την παρατεταμένη περίοδο υλοποίησής του. Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη προς κάθε δικαιούχο επαγγελματία αλιέα ενισχύθηκε σημαντικά για τα έτη 2025 και 2026».

Ο Υπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι με την ολοκλήρωση του έργου, «οι αλιείς μας θα έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα ασφαλές καταφύγιο με όλες τις σύγχρονες και αναγκαίες υποδομές και διευκολύνσεις που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματός τους».

Είπε ακόμη ότι τα οφέλη από το έργο αφορούν ολόκληρη την περιοχή καθώς ο Ποταμός Λιοπετρίου θα αποκτήσει έναν αναβαθμισμένο χώρο που θα συνδυάζει την αλιευτική δραστηριότητα με την ενημέρωση, τον περίπατο και την αναψυχή δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την τοπική οικονομία.

Ο κ. Σενέκης σημείωσε ότι το Φεστιβάλ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Προγράμματος Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027, αναδεικνύει ότι η αλιεία δεν είναι μόνο οικονομική δραστηριότητα αλλά «μια ζωντανή παράδοση που, όταν συναντά τη γαστρονομία και τον τουρισμό, μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την περιοχή, διατηρώντας παράλληλα την αυθεντικότητα και τις ρίζες της».

Συνεχάρη τέλος τους διοργανωτές, τους ψαράδες της περιοχής και τους εθελοντές με την ευχή το Φεστιβάλ Ψαριού «να καταστεί θεσμός για την περιοχή, να μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο και να φέρνει κοντά ανθρώπους, γεύσεις και παραδόσεις».

ΚΥΠΕ