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Στο 5,2% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2026, από 4,4% τον Ιούλιο, κυρίως λόγω των τιμών των υπηρεσιών και της ενέργειας, σύμφωνα με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) Χριστόδουλο Πατσαλίδη. Σε δήλωσή του για τη χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, επισημαίνει ότι η κυπριακή οικονομία παραμένει ανθεκτική, αλλά οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να είναι ανοδικοί.

Οι υπηρεσίες παραμένουν η μεγαλύτερη συνιστώσα του πληθωρισμού, αντανακλώντας την ισχυρή ζήτηση από την εγχώρια οικονομία και τον τουρισμό. Παράλληλα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και των μεταφορών.

Σύμφωνα με τον Διοικητή, σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού αναμένεται μετά το 2026, καθώς θα εξασθενούν οι εξωτερικές πιέσεις στις τιμές. Ωστόσο, παραμένει ο κίνδυνος ο πληθωρισμός να κινηθεί υψηλότερα από τις προβλέψεις.

Πού στηρίζεται η ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας

Παρά την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα. Ο Διοικητής της ΚΤΚ αποδίδει την εικόνα αυτή κυρίως στη δυναμική του τομέα των υπηρεσιών, στην ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση, στην ευρωστία της αγοράς εργασίας και στα υγιή δημόσια οικονομικά.

Η ισχυρή ζήτηση, ωστόσο, συνυπάρχει με την ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων τους τελευταίους μήνες, σε ένα περιβάλλον αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Γιατί η ΕΚΤ αύξησε ξανά τα επιτόκια

Αναφερόμενος στην απόφαση για αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, ο Διοικητής σημειώνει ότι τα νεότερα δεδομένα επιβεβαιώνουν την αρχική εκτίμηση πως μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα ενίσχυε τις πληθωριστικές πιέσεις και θα οδηγούσε σε ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων.

Έξι μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, το ενεργειακό σοκ εξακολουθεί να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές του πληθωρισμού. Παράλληλα, οι ανοδικές αναθεωρήσεις των προβλέψεων για την οικονομική ανάπτυξη ενισχύουν την εκτίμηση για υψηλότερο πληθωρισμό στο βασικό σενάριο.

Το επικαιροποιημένο σενάριο του Σεπτεμβρίου προβλέπει παρατεταμένη περίοδο αυξημένου πληθωρισμού, παρά τη σύσφιξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών που ακολούθησε την αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο και την άνοδο των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων.

Η νέα αύξηση κρίθηκε αναγκαία έπειτα από αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων και των τεσσάρων ενδεικτικών σεναρίων: του βασικού, του ήπιου, του δυσμενούς και του ακραίου.

Υπό έλεγχο οι πληθωριστικές προσδοκίες

Ο Διοικητής υπογραμμίζει ότι δεν έχουν παρατηρηθεί ουσιαστικές δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις, όπως προκύπτει και από τους πιο πρόσφατους δείκτες για την πορεία των μισθών.

Παράλληλα, οι πληθωριστικές προσδοκίες, όπως αποτυπώνονται στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και στις σχετικές έρευνες, παραμένουν υπό έλεγχο.

Κατά τον ίδιο, η ΕΚΤ εξακολουθεί να είναι σε θέση να διαχειριστεί την αβεβαιότητα και παραμένει αποφασισμένη να διασφαλίσει τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα.