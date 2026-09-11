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Πρόκειται για ένα μοντέλο σταθμός στη σύγχρονη γκάμα της Fiat Professional. Ο λόγος για το FIAT Ducato που συμπληρώνει αισίως 45 χρόνια παροχής υπηρεσιών. ΄Ένα μοντέλο που έχει καθιερωθεί σαν ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα επαγγελματικά οχήματα στην Ευρώπη. Με περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια μονάδες να έχουν παραχθεί από το 1981 που παρουσιάστηκε, το Ducato εξελίσσεται διαρκώς, ενσωματώνοντας σύγχρονες τεχνολογίες που ενισχύουν την αποδοτικότητα, την ασφάλεια, την άνεση και την αντοχή απέναντι σε κάθε απαίτηση.

Από την πρώτη γενιά η πρωτοποριακή αρχιτεκτονική με κίνηση στους εμπρός τροχούς, η εργονομική σχεδίαση και η έξυπνη αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων αποτέλεσαν βασικά χαρακτηριστικά του και το καθιέρωσαν στην κατηγορία των μεγάλων Van.

Οι εκδόσεις Van, Dropside, Chassis και Tipper εγγυώνται ότι κάθε επαγγελματίας θα καλύψει ιδανικά τις ανάγκες του, αποτελώντας τη βάση για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και ειδικών μετατροπών. Επιπλέον, τόσο η ηλεκτρική έκδοση E-Ducato με αυτονομία έως 424 km κατά WLTP, 0-80% φόρτιση σε περίπου 55 λεπτά και ισχύ έως 200kw-272 hp όσο και εκείνη με τον ισχυρό, οικονομικό και αξιόπιστο κινητήρα πετρελαίου των 2,2 lt (διαθέσιμες ιπποδυνάμεις 120, 140 & 180 hp) δίνουν σε όλους αυτό που χρειάζονται. Ενδεικτική της προσαρμοστικότητας του μοντέλου είναι και η καταξίωσή του ως κορυφαία βάση για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα στην Ευρώπη, με περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια Ducato να έχουν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία camper και motorhome.

Το εσωτερικό του Fiat Ducato έχει σχεδιαστεί με ξεκάθαρη έμφαση στην εργονομία και στην καθημερινή χρήση, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που θυμίζει περισσότερο επιβατικό αυτοκίνητο παρά παραδοσιακό επαγγελματικό van. Οι διαθέσιμες διαμορφώσεις του χώρου φόρτωσης φτάνουν περίπου από 10 εως 17 κυβικά μέτρα, ανάλογα με το μήκος και το ύψος. Η θέση οδήγησης προσφέρει καλή ορατότητα και εύκολη πρόσβαση στα βασικά χειριστήρια, ενώ οι πολυάριθμοι αποθηκευτικοί χώροι διευκολύνουν σημαντικά τον επαγγελματία που περνά πολλές ώρες μέσα στο όχημα. Ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού, το Ducato διαθέτει σύστημα πολυμέσων Uconnect με οθόνη αφής, συνδεσιμότητα για smartphone, καθώς και σύγχρονες λειτουργίες άνεσης και υποβοήθησης του οδηγού. Στον διαθέσιμο εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης σύστημα Passive Entry/Keyless Entry, που επιτρέπει το κλείδωμα και ξεκλείδωμα χωρίς τη χρήση των πλήκτρων του κλειδιού. Το αποτέλεσμα είναι μια πρακτική και άνετη καμπίνα, σχεδιασμένη ώστε να λειτουργεί ουσιαστικά ως «κινητό γραφείο», χωρίς να παραμελεί την τεχνολογία και την ασφάλεια.

Βασικό σημείο για την αναγνώριση του Ducato ως ιδανικό συνεργάτη αποτελεί η αξιοπιστία των κινητήρων που έχουν την υπογραφή της FPT, κάτι ισοδύναμο με την αντοχή, τη χαμηλή κατανάλωση και το επίσης χαμηλό κόστος χρήσης.

Ο πετρελαιοκινητήρας 2.2 MultiJet turbodiesel, 2.184 κ.εκ., με turbo μεταβλητής γεωμετρίας (VGT/VGT) και ηλεκτρονική διαχείριση, διαθέτει σύστημα άμεσου ψεκασμού Common Rail.της και αποδίδει 120, 140 και 180 ίππους και συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων ή αυτόματο 8 σχέσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον βασικό του εξοπλισμό διατίθεται με Lane Keeping / Lane Centering Assist — αναγνωρίζει τις γραμμές και τα όρια της λωρίδας και διορθώνει την πορεία ώστε να παραμένει στη λωρίδα, Full Brake Control με ανίχνευση πεζών — προειδοποιεί για πιθανή σύγκρουση και μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, Intelligent Speed Assist (ISA) — αναγνωρίζει τα όρια ταχύτητας και βοηθά τον οδηγό να τα τηρεί, Driver Attention Assist / Attention Alert — παρακολουθεί την προσοχή του οδηγού και προτείνει διάλειμμα όταν εντοπίσει σημάδια κόπωσης ή μειωμένης προσοχής και ESC – Electronic Stability Control — συμβάλλει στη διατήρηση της ευστάθειας του οχήματος.

Τα FIAT Professional διατίθενται στην κυπριακή αγορά από την εταιρεία CiC Automasters.