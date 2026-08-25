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Τα οφέλη από το τακτικό και συστηματικό περπάτημα είναι σημαντικά για τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης και της ευεξίας.

Μετά την ηλικία των 60 ετών, η άσκηση δεν απαιτεί απαραίτητα εντατική γυμναστική. Το περπάτημα μπορεί να αποτελέσει μια απλή και αποτελεσματική επιλογή για όσους επιθυμούν να παραμείνουν δραστήριοι.

Σύμφωνα με τον Ισπανό γυμναστή Χοσέ Ρουίζ, όπως αναφέρει το linternaute.com, 30 λεπτά περπάτημα την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα, μπορούν να αποτελέσουν μια ιδανική επιλογή για άτομα άνω των 60 ετών. Όπως αναφέρεται, η συγκεκριμένη συνήθεια μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας, ενώ παράλληλα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους.

Και αυτό καθώς μια δραστηριότητα τόσο απλή όσο το περπάτημα μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη, ιδιαίτερα για την καρδιαγγειακή υγεία, την κινητικότητα και την ευεξία.

Μετά την ηλικία των 60 ετών, η προσαρμογή των συνηθειών κάποιου καθίσταται απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας και της ανεξαρτησίας και το περπάτημα θεωρείται ιδανικό για πολλούς λόγους, πρακτικούς και ουσιαστικούς.

Αυτό είναι το κλειδί για να δείτε αποτελέσματα από το περπάτημα

Ο εν λόγω γυμναστής τονίζει ότι δεν χρειάζεται να καταβάλετε τεράστια προσπάθεια για να αρχίσετε να βλέπετε οφέλη. Το κλειδί είναι η συνέπεια. Όπως τονίζει, το γρήγορο περπάτημα είναι άσκοπο αν γίνεται μόνο για λίγες ημέρες και μετά κάποιος τα παρατήσει για πολύ καιρό.

Ως κατευθυντήρια γραμμή, οι κορυφαίοι οργανισμοί υγείας συνιστούν 150 έως 300 λεπτά μέτριας σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα, που ισοδυναμεί με περίπου 30 λεπτά περπάτημα, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Η τακτική άσκηση μπορεί να βελτιώσει την καρδιαγγειακή υγεία, να μειώσει την κόπωση και να κάνει τις καθημερινές δραστηριότητες, όπως το ανέβασμα σκάλας ή το περπάτημα για περισσότερο χρόνο, ευκολότερες. Ωφελεί επίσης την κυκλοφορία του αίματος, την κινητικότητα των αρθρώσεων, τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και την ποιότητα του ύπνου. Ψυχολογικά, το περπάτημα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του στρες και του άγχους, ενώ παράλληλα προάγει μια καλύτερη διάθεση, καθώς η απελευθέρωση ενδορφινών προσφέρει ένα αίσθημα ευεξίας και βοηθά στην καταπολέμηση της ψυχικής κόπωσης.

Για όσους επιστρέφουν στην άσκηση μετά από αρκετά χρόνια αδράνειας, ο Ισπανός γυμναστής συμβουλεύει μια σταδιακή προσέγγιση. Ξεκινήστε με 10 ή 15 λεπτά την ημέρα περπάτημα για μια εβδομάδα και στη συνέχεια αυξήστε σταδιακά σε 30 λεπτά για να δημιουργήσετε μια διαρκή ρουτίνα. Προτείνει επίσης την ενσωμάτωση του περπατήματος στην καθημερινή ζωή, για παράδειγμα, μετά το μεσημεριανό γεύμα κατεβαίνοντας από το λεωφορείο μια στάση νωρίτερα ή κατά τη διάρκεια μιας βραδινής βόλτας.

Συνιστά επίσης τον συνδυασμό του περπατήματος με κατάλληλη προπόνηση δύναμης για άτομα άνω των 60 ετών, καθώς το περπάτημα υποστηρίζει την καρδιαγγειακή υγεία, ενώ η προπόνηση δύναμης βοηθά στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, της ισορροπίας και της ανεξαρτησίας.

iefimerida.gr