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Σε εφαρμογή περνά το νέο σύστημα εποπτείας των απεικονιστικών κέντρων στην Κύπρο, με το Υπουργείο Υγείας να καλεί τους επηρεαζόμενους παρόχους να προχωρήσουν στην εξασφάλιση των προβλεπόμενων αδειών.

Η διαδικασία ενεργοποιείται βάσει του περί Απεικονιστικών Κέντρων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμου του 2026 και αφορά την έκδοση άδειας ίδρυσης, άδειας λειτουργίας ή και των δύο, ανάλογα με την κατάσταση κάθε μονάδας.

Το νέο καθεστώς καλύπτει τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια κέντρα που παρέχουν υπηρεσίες ιατρικής απεικόνισης, ανεξάρτητα από το εάν στεγάζονται σε αυτόνομες εγκαταστάσεις ή λειτουργούν μέσα σε νοσηλευτήριο.

Τα σχετικά έντυπα, μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, πρέπει να παραδίδονται αυτοπροσώπως στο Υπουργείο Υγείας.

Τι ισχύει για τις μονάδες που λειτουργούσαν ήδη

Ο νόμος δεν προβλέπει άμεση παύση των υφιστάμενων κέντρων. Όσοι παρείχαν νόμιμα απεικονιστικές υπηρεσίες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου πλαισίου μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για διάστημα έως 18 μηνών.

Για να αξιοποιήσουν τη μεταβατική αυτή δυνατότητα, πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τις απαιτούμενες άδειες μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου και να αποδείξουν ότι δραστηριοποιούνταν ήδη στον συγκεκριμένο τομέα.

Εάν ένα υφιστάμενο κέντρο αδυνατεί αντικειμενικά να προσαρμόσει άμεσα τις κτιριακές εγκαταστάσεις του, το Υπουργείο μπορεί, αφού αξιολογήσει την περίπτωση, να παραχωρήσει περίοδο συμμόρφωσης που φτάνει μέχρι τα δέκα χρόνια.

Η διευκόλυνση δεν παρέχεται αυτομάτως, αλλά πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ρητά στην άδεια λειτουργίας.

Ποιοι χώροι θεωρούνται απεικονιστικά κέντρα

Στο νέο πλαίσιο εντάσσονται οι κατάλληλα εξοπλισμένες μονάδες που χρησιμοποιούν τεχνολογίες απεικόνισης για τη διάγνωση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη θεραπεία ασθενειών.

Σε αυτές περιλαμβάνονται ακτινοδιαγνωστικά κέντρα και μονάδες πυρηνικής ιατρικής. Κάθε αδειοδοτημένη μονάδα θα καταχωρίζεται σε ειδικό μητρώο που θα τηρεί το Υπουργείο Υγείας.

Η επιστημονική ευθύνη για τις ακτινοδιαγνωστικές υπηρεσίες ανατίθεται σε γιατρό ακτινολόγο, ενώ για τις υπηρεσίες πυρηνικής ιατρικής απαιτείται πυρηνικός ιατρός. Παράλληλα, πρέπει να ορίζεται διοικητικά υπεύθυνο πρόσωπο για τη σύννομη οργάνωση, τη στελέχωση και τη λειτουργία της μονάδας.

Ποιες υπηρεσίες μένουν εκτός

Η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες εξαιρέσεις από την υποχρέωση λειτουργίας ως αδειοδοτημένο απεικονιστικό κέντρο.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται τα υπερηχογραφήματα που πραγματοποιεί γιατρός αποκλειστικά για τη διάγνωση ή θεραπεία των δικών του ασθενών, καθώς και οι απεικονιστικές πράξεις που εκτελούνται σε χειρουργική αίθουσα κατά τη διάρκεια επέμβασης.

Εξαιρείται επίσης η χρήση ορθοπαντογράφου από εγγεγραμμένο οδοντίατρο για ασθενείς που ο ίδιος εξετάζει ή θεραπεύει.

Έλεγχοι και δικλείδες προστασίας

Το Υπουργείο αποκτά τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ελέγχους μέσω εντεταλμένων επιθεωρητών, εξετάζοντας τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τα προσόντα του προσωπικού και τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών.

Το πλαίσιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, απαιτήσεις για την ποιότητα των εξετάσεων, την ακτινοπροστασία, την επιστημονική επίβλεψη, την τήρηση αρχείων και την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία.

Απαγορεύεται, επίσης, η παροχή οικονομικών ή άλλων κινήτρων σε γιατρούς με σκοπό την παραπομπή ασθενών για απεικονιστικές εξετάσεις.

Από €2.000 τα διοικητικά πρόστιμα

Σε περίπτωση παράβασης, η αρμόδια Αρχή μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο από €2.000 έως €20.000 για κάθε παράβαση. Πριν από την επιβολή του, το κέντρο ενημερώνεται για τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί και λαμβάνει προθεσμία 30 ημερών για να συμμορφωθεί.

Σοβαρότερες συνέπειες προβλέπονται όταν ένα κέντρο λειτουργεί χωρίς άδεια. Η συγκεκριμένη παράβαση αποτελεί ποινικό αδίκημα και, έπειτα από καταδίκη, μπορεί να επιβληθεί φυλάκιση έως πέντε χρόνια, πρόστιμο μέχρι €70.000 ή συνδυασμός των δύο ποινών.

Η άδεια μπορεί ακόμη να ανακληθεί και το κέντρο να διαγραφεί από το επίσημο μητρώο, εάν διαπιστωθούν σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις.