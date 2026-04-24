Υπογράφηκε στις 23 Απριλίου 2026, η συμφωνία διαχείρισης φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και της Petrolina (Holdings) Public Limited και όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, στο πλαίσιο αναβάθμισης όλα τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας από τις 27 Απριλίου μέχρι και τις 3 Μαΐου.

Από τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026, τα σημεία φόρτισης επαναλειτουργούν με νέο τρόπο τιμολόγησης, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους χρήστες, προστίθεται.

Εκ μέρους του Δήμου Λευκωσίας, τη σύμβαση υπέγραψε ο Δήμαρχος, Χαράλαμπος Προύντζος, ενώ εκ μέρους της Petrolina (Holdings) Public Limited υπέγραψε ο Πέτρος Φιάκκας, Εμπορικός Διευθυντής.

Ο Δήμος Λευκωσίας αναφέρει ότι η φόρτιση γίνεται δια της εφαρμογής pcharge, ενώ ανακοίνωσε ότι προχωρεί και στην εγκατάσταση τεσσάρων νέων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, ενισχύοντας περαιτέρω το δίκτυο και διευκολύνοντας τους πολίτες στη μετάβαση σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις.