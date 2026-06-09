Αύξηση 13,0% κατέγραψαν οι εγγραφές οχημάτων τους πρώτους πέντε μήνες του 2026, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 ανήλθε στις 23.743, σε σύγκριση με 21.012 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με την έκθεση «Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων», τον Μάιο 2026 οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 5.173, καταγράφοντας αύξηση 6,0% σε σχέση με τις 4.879 εγγραφές τον Μάιο 2025.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 7,7%, φτάνοντας τις 4.000, έναντι 3.715 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Άνοδος στα επιβατηγά αυτοκίνητα

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 12,5% και ανήλθαν στις 18.259, σε σύγκριση με 16.224 την ίδια περίοδο του 2025.

Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 6.112 ή 33,5% ήταν καινούρια και 12.147 ή 66,5% ήταν μεταχειρισμένα. Αντίθετα, τα αυτοκίνητα ενοικίασης κατέγραψαν μείωση 14,2%, υποχωρώντας στα 1.884 από 2.197.

Η κατανομή ανά καύσιμο δείχνει περαιτέρω ενίσχυση των υβριδικών οχημάτων. Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκε στο 35,4%, από 43,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων περιορίστηκε στο 8,3%, από 8,8%.

Αντίθετα, το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων αυξήθηκε στο 5,0%, από 4,7%, ενώ των υβριδικών ανήλθε στο 51,3%, από 42,9% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025.

Αύξηση σε λεωφορεία, φορτηγά και μοτοσικλέτες

Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 102 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, από 63 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι εγγραφές οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν κατά 15,4%, φτάνοντας τις 2.854, σε σύγκριση με 2.474 το πρώτο πεντάμηνο του 2025.

Ειδικότερα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 11,5% στις 2.253 εγγραφές, οι ελκυστήρες δρόμου κατά 16,8% στις 111, τα βαριά φορτηγά κατά 32,1% στις 358 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 51,7% στις 132.

Αντίθετα, οι εγγραφές μοτοποδηλάτων κάτω των 50 κυβικών εκατοστών μειώθηκαν στις 55 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, σε σύγκριση με 101 την ίδια περίοδο του 2025.

Οι εγγραφές μοτοσικλετών άνω των 50 κυβικών εκατοστών αυξήθηκαν κατά 15,3%, φτάνοντας τις 2.149, έναντι 1.864 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.