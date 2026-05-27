Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προχώρησε στην εγκατάσταση 10+1 σταθμών ταχείας επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε κομβικά σημεία της Κύπρου, ενισχύοντας τις υποδομές ηλεκτροκίνησης και τη γεωγραφική κάλυψη του δικτύου φόρτισης.

Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης προϋποθέτει σύγχρονες υποδομές και αξιόπιστο δίκτυο επαναφόρτισης σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την προώθηση καθαρότερων και πιο βιώσιμων μετακινήσεων.

Οι νέοι σταθμοί έχουν εγκατασταθεί σε σημεία που επιλέχθηκαν ώστε να εξυπηρετούν βασικές διαδρομές και να προσφέρουν ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη σε όλες τις επαρχίες.

Οι σταθμοί έχουν εγκατασταθεί στις ακόλουθες περιοχές:

1. Κοινότητα Κάτω Πύργου

2. Χώρος Στάθμευσης Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας

3. Χώρος Στάθμευσης περιοχή Λάρνακας

4. Χώρος Στάθμευσης Αρχαιολογικού Χώρου Χοιροκοιτίας

5. Χώρος Στάθμευσης Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού

6. Χώρος Στάθμευσης Γενικού Νοσοκομείου Κυπερούντας

7. Χώρος Στάθμευσης Πλατείας Τροόδους

8. Χώρος Στάθμευσης Εκκλησίας Τριμίκλινης

9. Χώρος Στάθμευσης Σταθμού Λεωφορείων Τάφοι Βασιλέων – Πάφος

10. Χώρος Στάθμευσης Σταθμού Λεωφορείων Πόλεως Χρυσοχούς

11. Χώρος Στάθμευσης Κέντρου Υγείας Νοσοκομείου Αμμοχώστου

Οι σταθμοί διαθέτουν δυνατότητα ταχείας επαναφόρτισης και προσφέρουν πολλαπλές μεθόδους χρήσης και πληρωμής, είτε μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου είτε μέσω συσκευής ανάγνωσης καρτών πληρωμής.

Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε σε περίπου 918.000 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ και πενταετούς συντήρησης.

Το έργο υλοποιείται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, του συντονισμού και της προώθησης της εγκατάστασης των σταθμών.

Παράλληλα, το Υπουργείο Μεταφορών συνεχίζει τον σχεδιασμό για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε ολόκληρη την Κύπρο, με στόχο τη σταδιακή ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, δήλωσε ότι «η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση προϋποθέτει την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών σε ολόκληρη την Κύπρο».

Όπως ανέφερε, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις ενισχύεται σταδιακά ένα πιο σύγχρονο, αξιόπιστο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επόμενης ημέρας.