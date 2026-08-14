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Ο περιορισμός της χρήσης των κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της σχολικής μέρας, φαίνεται να αξιολογείται θετικά, τουλάχιστον από τα δεδομένα και την πληροφόρηση που έχει το υπουργείο Παιδείας από τα σχολεία.

Το μέτρο αυτό φαίνεται να έχει περιορίσει σε σημαντικό βαθμό τις πηγές έντασης μέσα στους σχολικούς χώρους και τις στιγμές αναστάτωσης μεταξύ μαθητών αλλά και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στο θέμα του μέτρου απαγόρευσης της χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές όσο αυτοί βρίσκονται στο σχολείο, ακόμα και τις ώρες των διαλειμμάτων, αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας στο πλαίσιο της πρόσφατης συνέντευξής της στον «Φ». Όπως επεσήμανε η Αθηνά Μιχαηλίδου, «και ο περιορισμός της χρήσης κινητών τηλεφώνων ήταν ένα σημαντικό μέτρο. Περιόρισε πηγές έντασης και έδωσε περισσότερο χώρο στην πραγματική επικοινωνία και κοινωνικοποίηση των παιδιών».

Συγκεκριμένα, η κ. Μιχαηλίδου κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσον οι πολιτικές και τα μέτρα που συχνά εξαγγέλλονται με στόχο την αντιμετώπιση της βίας και παραβατικότητας στα σχολεία, δεδομένων και των διαπιστώσεων ακόμα και του ίδιου του Υπουργείου της περί αυξητικής τάσης τα τελευταία χρόνια, έχουν αποτελέσματα και δη, τα αναμενόμενα.

Όπως είπε η αρμόδια Υπουργός, το ζήτημα της βίας και της παραβατικότητας είναι ένα σύνθετο κοινωνικό και παιδαγωγικό φαινόμενο, το οποίο επηρεάζεται από την οικογένεια, το κοινωνικό περιβάλλον, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις εμπειρίες των παιδιών και το κλίμα της σχολικής μονάδας.

«Εργαζόμαστε οριζόντια και στρατηγικά, λαμβάνοντας υπόψη επιστημονικά δεδομένα. Γι’ αυτό και η πολιτική μας αναπτύσσεται πολυεπίπεδα. Πρόληψη, έγκαιρος εντοπισμός, στήριξη των παιδιών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ενίσχυση των σχολείων με ειδικούς, συνεργασία με τις οικογένειες και σαφής διαχείριση των σοβαρών περιστατικών», ανέφερε, προσθέτοντας πως «η νέα νομοθεσία για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας δημιουργεί ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο ευθύνης. Κάθε σχολείο οφείλει να έχει πολιτική και σχέδιο δράσης, να καταγράφει τα περιστατικά και να εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες».

Ιδιαίτερα αναφορά έκανε και σε σημαντικούς επαγγελματίες, οι οποίοι εμπλέκονται στη σχολική διαδικασία με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Όπως ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου, «παράλληλα, ενισχύεται η παρουσία συμβούλων, υπεύθυνων τμημάτων αλλά και κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι για πρώτη φορά τοποθετούνται στα σχολεία μας. Δίνουμε έμφαση στην ψυχική ανθεκτικότητα, στην αυτοεκτίμηση, στις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες και στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης στο σχολείο».

Κληθείσα να σχολιάσει τα αποτελέσματα, η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι «αυτά που έχουμε ενώπιον μας αποδεικνύουν ότι είμαστε στην ορθή κατεύθυνση. Ακόμα και ο περιορισμός της χρήσης κινητών τηλεφώνων ήταν ένα σημαντικό μέτρο. Περιόρισε πηγές έντασης και έδωσε περισσότερο χώρο στην πραγματική επικοινωνία και κοινωνικοποίηση των παιδιών. Το έχουμε συζητήσει και σε ευρωπαικό επίπεδο, δεδομένου ότι η Κύπρος έχει λειτουργήσει πρωτοποριακά σε αυτό το θέμα και τα πορίσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Συνολικά στα θέματα βίας, υπάρχουν θετικές ενδείξεις και καλές πρακτικές, αλλά δεν θα ήταν υπεύθυνο να πούμε ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Έχουμε δρόμο μπροστά μας και συστηματική δουλειά».